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Севастопольские спасатели провели тренировку на сложном горном рельефе

Севастопольские спасатели провели тренировку на сложном горном рельефе

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:20 22.04.2024

Для спасателей поисково-спасательного отряда 19 апреля прошло учебно-тренировочное занятие на сложном горном рельефе.

Мы отрабатываем навыки использования спасательного снаряжения в местах, где есть вероятность падения с высоты. Мы обучаем спасателей подразделения, которое ранее не специализировалось на работе в горах, – цитирует пресс-служба начальника поисково-спасательного подразделения «Юг» Виктора Тарасова.

Для некоторых спасателей это первый опыт подобных работ, и более опытные коллеги показали, как пользоваться альпинистским оборудованием и как нужно передвигаться на сложном рельефе.

Отработали две локации – передвижение по горизонтальным перилам и спуск-подъём по вертикальным перилам. Также было важно отработать слаженность действий команды при транспортировке пострадавшего на отвесном участке скалы, – отмечает заместитель начальника поисково-спасательного отряда Андрей Ивашков.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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