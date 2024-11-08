Севастопольские специалисты при поддержке «Таврида.АРТ» и Depot создали мерч для госпроектов

На образовательной программе «Дизайн-лаборатория: мерч — невербальный язык бренда» 74 молодых дизайнера и маркетолога из 27 регионов России получили возможность реализовать свой первый государственный проект. На площадку Академии «Меганом» они приехали обучиться новому подходу к созданию мерча, который бы помогал брендам доносить внешней аудитории свою миссию и максимально выигрышно отражать ценности компании.

Изучив о производстве рекламной продукции всё — от формирования идеи до способов реализации, — участники разработали концепции функционального и привлекательного мерча для компаний-партнёров «Таврида.АРТ»: АНО «Россия — страна возможностей», проекта-агрегатора «Другое Дело», программы сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт» — и самого арт-кластера «Таврида».

На программу «Дизайн-лаборатория: мерч — невербальный язык бренда» приехали и молодые специалисты из Севастополя.

На таком масштабном творческом мероприятии я впервые. Если скажу, что я в восторге, — этого будет мало! Было очень интересно и полезно услышать лекции топовых экспертов отрасли о том, как выстраивается работа в крупных дизайн-студиях, поделиться собственным опытом с другими участниками, оценить свой профессиональный уровень. Особенно хочу выделить экспертов Константина Лобанова и Анастасию Третьякову, которые подробно рассказали нам, как продвигать себя, как расти в дизайне и делать мощный и качественный продукт, — поделилась впечатлениями графический дизайнер Анастасия Полянская, работавшая над созданием мерча для АНО «Россия — страна возможностей». Я приехала на программу поделиться опытом и получить новый. Обучение всегда даёт рост. Ты за короткий промежуток времени должен построить коммуникацию внутри команды, настроиться на рабочий лад, суметь доказать свою точку зрения, а иногда и уступить. Это особенности работы в команде. Я «прокачала» свои навыки в маркетинге, узнала много нового про особенности работы с мерчем: что важно учитывать и как создать такой мерч, который будут носить тысячи, — говорит маркетолог Наталья Осипова, команда которой разработала мерч для служащих «ГосСтарт».

Концепции, которые представили участники, транслировали смыслы, заложенные в проекты заказчиков. Так, разработанный для «Таврида.АРТ» мерч — дождевики, бутылки для воды, брелоки, жилетки, кепки и многое другое — визуально связан с творчеством и задачами участников, которые приезжают сюда учиться: например, создать что-то новое, оставить свой яркий след в истории арт-кластера, определиться с самоидентификацией как творца.

Каждый участник попал на этот заезд неслучайно, все обладают талантом и уникальным видением. Поэтому все работы получились разные, каждая по-своему интересна. У меня не было никаких ожиданий относительно процесса и результатов. Мне виделось основной целью сделать качественный интенсив по созданию мерча для участников. И тут многое зависело от нас. Программа была достаточно насыщенной, а сроки сжатыми, поэтому нужны были строгое соблюдение тайминга и заряд энергии для совместной плотной работы. С этим мы справились неплохо. Участники тоже отлично справлялись и показали такую степень вовлеченности и осознанности, которой многие сотрудники крупных компаний могут только позавидовать. Как итог, на выходе мы получили очень интересные идеи и концепции мерча, которые способны раскрыть бренды с новой стороны для своих целевых аудиторий. Надеемся, что эти идеи будут доработаны и реализованы и свет сможет увидеть материальный результат нашей совместной работы, — рассказала Анастасия Третьякова, исполнительный креативный директор Depot.

Лучшие из концепций будут дорабатываться участниками на базе бренда «Арт.Молодость» (проекта арт-кластера «Таврида»). Финальный продукт будет представлен в 2025 году. Авторы лучших концепций также получат возможность войти в кадровый резерв дизайнеров «Арт.Молодости».

Формировать представление о мерче и его производстве, а также работать с заказчиками участникам помогали эксперты Depot и приглашённые спикеры индустрии — ведущие специалисты в сфере маркетинга и дизайна. Среди них: исполнительный креативный директор брендингового агентства Depot Анастасия Третьякова, коммерческий директор Depot Анна Калиничева, креативный директор Depot Ольга Прохорова, арт-директора Depot Александра Щит и Александр Петухов, руководитель центра компетенций пользовательского опыта в Департаменте информационных технологий г. Москвы Геннадий Мохов, бренд-директор агентства Wemakefab и площадки Dprofile Константин Лобанов и другие.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»