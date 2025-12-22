Прямо сейчас:
Севастопольские специалисты завершили установку информационных знаков на особо охраняемых природных территориях города
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:24 22.12.2025

Специалисты дирекции особо охраняемых природных территорий Севприроднадзора закончили установку информационных и информационно-указательных знаков на особо охраняемых природных территориях регионального значения. Всего в этом году сотрудники разместили 45 знаков на ключевых природоохранных объектах, включая памятники природы и заказники.

Знаки размещены по периметру границ таких охраняемых природных территорий, как памятники природы «Ушакова балка», «Фисташки у бухты Круглая», «Озерные дубы», «Дубы «Стражи Бельбека», «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Фиолент», «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Лукулл», а также на территориях заказников «Мыс Фиолент» и «Караньский». Их основная цель — своевременно информировать посетителей о том, что они входят на охраняемую природную территорию и обязаны соблюдать установленный режим.

Новые знаки напоминают о строгих ограничениях, действующих на территориях: запрещены разведение костров, установка палаток, проезд и стоянка транспортных средств, а также любое уничтожение или повреждение растительного покрова. Такие меры призваны предотвратить нарушения, сохранить уникальные природные комплексы и обеспечить их устойчивое функционирование для будущих поколений.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

