Севастопольские спортсмены ЦСКА приняли присягу, заодно проголосовав и за поправки в Конституцию

Новобранцы спортивной роты ЦСКА в Севастополе приняли военную присягу на территории музейно-выставочного комплекса «Константиновская батарея».

Сегодняшний день — особый в вашей жизни. Вы призваны на военную службу, дали присягу на верность нашей любимой Родине. Для любого военнослужащего этот день остается памятным на всю жизнь. Вы — состоявшиеся спортсмены в своих видах спорта, но сегодня вы получили гордое право носить звание армейского спортсмена. Дерзайте, работайте и достигайте самых высоких вершин в нашем российском и мировом спорте. Уверен, что среди вас появятся и чемпионы мира, и победители Олимпийских игр, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя статс-секретаря-заместителя Министра обороны Николая Панкова.

Состав спортивной роты в Севастополе пополнили 29 спортсменов.

Сегодня вы приняли присягу в Севастополе — Патриотической столице России, как сказал наш президент. Вы будете участвовать в соревнованиях, а мы будем следить за вашими победами. Помните — теперь вы все севастопольцы. А с севастопольцев спрос особый. От всего сердца желаю вам удачи, — поздравил новобранцев врио губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

После приведения к присяге спортсмены ЦСК приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя