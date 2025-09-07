Севастопольские спортсмены — победители XVI фестиваля культуры и спорта народов Юга России в общекомандном зачёте

На стадионе спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя 6 сентября состоялась церемониязакрытия и награждение команд-победителей XVI фестиваля культуры и спорта народов Юга России. В церемонии приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев и первый заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов.

Эмоции переполняют, когда видишь такую красоту, собранную воедино в нашем Городе-Герое Севастополе. За три дня, что шёл фестиваль, мы ещё раз доказали, что в единстве, в дружбе народов — сила нашей Родины, великой России. Сегодня на этой сцене это еще раз подтвердили наши замечательные коллективы. Культура — квинтэссенция любого народа. У нас такая богатая культура, такие замечательные традиции, что, конечно, мы просто непобедимы! — сказал в своём выступлении Михаил Развожаев.

Фестиваль проходил на севастопольских площадках в течение трёх дней, с 4 по 6 сентября.

В спортивной части приняли участие делегации из 16регионов России: Республики Адыгея, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области, Ставропольского края, Республики Северная Осетия — Алания, Чеченской Республики, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и Севастополя.

Спортсмены соревновались в семи видах спорта: армрестлинг, перетягивание каната, самбо, спортивное метание ножа, стрельба из лука, мини-футбол и фиджитал-баскетбол.

Победителями XVI фестиваля культуры и спорта народов Юга России в общекомандном зачёте стали:

1 место — команда Севастополя;

2 место — команда Республики Дагестан;

3 место — команда Чеченской Республики.

12 делегаций участвовали в культурной программе фестиваля. В парке Победы была организована большаявыставка-ярмарка «Национальные подворья народов Юга России». В МКЦ «Бухта Казачья» состоялся концерт государственного фольклорного ансамбля кряшен «Бермянчек». Также в рамках фестиваля прошёл форум национальных творческих коллективов «Многонациональная Россия».

К сожалению, этот красивый праздник пришел к завершению. И я хочу поздравить всех участников такогозамечательного фестиваля культуры и спорта народов Юга России, приуроченного к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Севастополь еще раз нас всех удивил. Великий город со своей спортивной и культурной славой», — сказал в своём выступлении Одес Байсултанов.

Финалом XVI фестиваля культуры и спорта народов Юга России стал грандиозный концерт, на котором регионы представляли номера в национальных костюмах. На сцене выступили: народный ансамбль «Радость», Государственный академический ансамбль танца «Алан», Театр танца Государственной филармонии Карачаево-Черкесской Республики, Вокально-хореографический ансамбль «Таврия», народный ансамбль танца «Станица», Детский образцовый ансамбль национального танца «Звёздочка», Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье», Государственный академический заслуженный ансамбль танца Республики Дагестан «Лезгинка», Ансамбль песни и танца «Легенда» Ростовской государственной филармонии, Государственный ансамбль народной песни и танца Адыгеи «Исламей».

Справочно:

Фестиваль культуры и спорта народов Юга России проводится ежегодно с 2010 года по инициативе Министерства спорта Российской Федерации при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в целях содействия сохранению традиционной культуры и национальных видов спорта. До 2021 года проводился в формате Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа на территории Северо-Кавказского федерального округа. Фестиваль ежегодно включается в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя