Севастопольские спортсмены — участники фестиваля культуры и спорта народов Юга России

С 20 по 22 сентября в городе Грозный Чеченской Республики пройдет Фестиваль культуры и спорта народов Юга России. Спортивные состязания пройдут на шести площадках по 10 видам спорта: армрестлинг, борьба на поясах, гиревой спорт, дзюдо, легкая атлетика, перетягивание каната, соревнования силачей, спортивное программирование, стрельба из лука и футбол. В фестивале примут участие делегации из 16 регионов России. Севастопольцы принимают участие в фестивале с 2020 года. В делегацию от города вошли 29 спортсменов по следующим видам спорта: мини-футбол, армреслиг, дзюдо, спортивное программирование, стрельба из лука и легкая атлетика. Делегацию из Севастополя торжественно отправили на фестиваль.

Для нас большая честь принимать участие в этом мультиспортивном и мультикультурном проекте, который объединяет все регионы Юга России. Мы знаем, что победы в спортивных состязаниях фестиваля даются нелегко, но уверен, что наши спортсмены приложат все свои усилия и покажут достойный результат, а все участники получат незабываемые эмоции от этого проекта — он очень заряжает и показывает величие нашего государства и единство наших народов, – цитирует пресс-служба правительства Севастополя начальника управления спорта Сергея Резниченко.

Заслуженный коллектив народного творчества России «Народный хореографический ансамбль «Радость» представит на Фестивале флотский танец «Яблочко» в постановке А.В. Гоцуленко. Танец уже давно стал визитной карточкой коллектива, он сочетает в себе не только элементы фольклора и современные хореографические техники, но воплощает в себе энергию, жизнерадостность и силу характера жителей нашего города.

Напомним, фестиваль культуры и спорта народов Юга России проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». Главная цель фестиваля — сохранение национальных видов спорта и традиционной культуры, укрепление дружбы и дальнейшего развития межнациональных дружеских отношений народов Юга России. Организаторами Фестиваля выступают Министерство спорта России, Министерство культуры Российской Федерации при участии Правительства Чеченской Республики, Министерства культуры Чеченской Республики, Министерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту, ФГАУ «Федеральная дирекция спорт мероприятий» и ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя