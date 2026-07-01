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Севастопольские торговые сети сохраняют ассортимент социально значимых товаров
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольские торговые сети сохраняют ассортимент социально значимых товаров

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:24 01.07.2026

Торговые объекты города адаптировались и оптимизировали логистику: увеличили объем разовой поставки и сократили частоту завоза, используя распределительные центры в Крыму. Поставки в сети «Яблоко», «Фреш», «ПУД», «7М Без Цен» идут из распределительных центров в Республике Крым. Запасы товаров в среднем по городу составляют до месяца.

Особые условия ввели для товаров, подлежащих обязательной маркировке в системе «Честный знак». По поручению губернатора Михаила Развожаева департамент обратился в Министерство промышленности и торговли России с просьбой учесть ситуацию с перебоями электроэнергии и разрешить продавать маркированные товары — упакованную воду, молочную продукцию, бакалею, табак — с ведением внутреннего бумажного учета и отсрочкой ввода данных в государственную систему. Контрольно-надзорные органы проинформированы: предпринимателей не будут штрафовать за технические нарушения в период сбоев. Эта мера снимает нагрузку с бизнеса и сохраняет бесперебойную торговлю, — добавила Ксения Казанджиева.

Специалисты департамента продолжают круглосуточное взаимодействие с предприятиями торговли для оперативного решения вопросов поставок.

Торговые сети города справляются, своевременно анонсируют изменения в поставках, все торговые марки и продукция представлены в залах. За последнюю неделю мы отмечаем снижение цен на свежие огурцы, помидоры. Незначительный рост цены на сахар и яйца обусловлен отпускной ценой поставщиков продукции, – отметила начальник управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Ксения Казанджиева.

Кроме того, предприятия торговли продолжают выполнять условия ценового соглашения и обслуживают 123 магазина, где наценка на определенные виды социально значимых товаров зафиксирована на уровне от 0 до 15%. Узнать продукцию, на которую распространяются условия меморандума, покупатели могут по ярко-голубым ценникам. Полный перечень таких товаров всегда размещается в «Уголке покупателя» каждого магазина — участника соглашения.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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