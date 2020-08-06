Севастопольские учреждения образования проверяют на готовность к новому учебному году

Плановой проверке в Севастополе подлежат 166 учреждений среднего, профессионального, дошкольного и дополнительного образования. На сегодняшний день инспекцию успешно прошли 26 организаций.

При посещении учебных заведений, как и любого другого объекта c массовым пребыванием людей, особое внимание уделяется проверке работы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при возникновении пожара, содержанию эвакуационных путей и выходов, исправности первичных средств пожаротушения, состоянию источников противопожарного водоснабжения, a также знанию персоналом алгоритма действий в случае возникновения пожара. В ходе инспекции также были проверены помещения учреждений образования, комплектация классов, состояние пищеблоков, столовых, спортивных залов, стадионов, пришкольные территории, наличие рабочего оборудования и текущий ремонт в общеобразовательных учреждениях, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

B состав комиссий входят специалисты различных ведомств, в том числе, представители Управления МВД, Управления Росгвардии, Главного управления МЧС, Департамента образования и науки города Севастополя.

Мы с 1 сентября планируем открыть все учебные заведения и работать в штатном режиме, – отмечает вице-губернатор Ольга Тимофеева.