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Севастопольские ветераны получили единовременную денежную помощь от Москвы

Севастопольские ветераны получили единовременную денежную помощь от Москвы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:36 01.05.2020

Севастольские ветераны получили единовременную материальную помощь в размере 6 тысяч рублей из бюджета Москвы.

Сегодня мы осуществили выплаты почти 1900 ветеранам Севастополя. Выплаты произведены в беззаявительном порядке. Денежные средства поступили на расчетные счета ветеранов, а так же через почтовые отделения связи. Почтальоны будут доставлять выплаты по графику. В настоящее время списки продолжают формироваться. Всего планируется произвести выплаты порядка 2 тыс ветеранов.  На эти цели предусмотрены средства в размере 12 миллионов  811  тысяч  рублей, — цитирует пресс-служба  Правительства Севастополя начальника социального обслуживания Департамента труда и социальной защиты населения города Жанну Финогенову.

По словам чиновника, размер такой выплаты в прошлом году составлял 5 тысяч рублей.

Выплату получили лица, имеющие особые заслуги перед государством и право на льготы в соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы». Инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны,  супруги погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды и участники боевых действий периода Великой Отечественной войны.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольские ветераны получили единовременную денежную помощь от Москвы

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