Севастопольские ветераны Великой Отечественной войны получат бесплатно мобильные телефоны

«Единая Россия» обеспечит севастопольских ветеранов Великой Отечественной войны мобильными телефонами.

На онлайн-конференции с Министерством труда, которая состоялась 19 октября, обсудили организацию работы мобильных бригад помощи в регионах Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба СРО партии «Единая Россия». В рамках проекта ветеранам Великой Отечественной войны — участникам боевых действий раздадут мобильные телефоны с бесплатной пожизненной связью. В Севастополе планируется раздать 211 устройств.

Мобильные телефоны будут адаптированы для пожилых людей — на экранах настроят крупные буквы и цифры. В телефонную книгу внесут номера волонтера, закрепленного за пожилым человеком, работника соцслужбы и номера экстренных служб и ведомств. Таким образом, если у ветерана возникнет необходимость, он сможет обратиться за помощью к мобильной бригаде — волонтеру, депутату от «Единой России» и социальному работнику, — рассказала заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Елизавета Цокур.

Партнеры акции — мобильные операторы WIN Mobile и «Волна». Тариф предусматривает бесплатные звонки на номера своего оператора, 300 бесплатных минут на других операторов и 300 SMS-сообщений. Абонплата составляет 0 рублей.

В реализации проекта принимают участие партия «Единая Россия», Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Министерство труда и социальной защиты населения.