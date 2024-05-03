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Севастопольские ветераны Великой Отечественной войны получили единовременные выплаты ко Дню Победы

Севастопольские ветераны Великой Отечественной войны получили единовременные выплаты ко Дню Победы

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:11 03.05.2024

В апреле 2024 года Отделение СФР по Севастополю проактивно назначило ежегодную денежную выплату, приуроченную ко Дню Победы 47 ветеранам Великой Отечественной войны.

Праздничная доплата назначалась получателям автоматически, то есть без заявлений, и была выплачена вместе с апрельской пенсией, — сообщила управляющая региональным Отделением СФР Елена Гайворонская.

Напомним, что выплата осуществляется в соответствии с Указом Президента РФ от 24.04.2019 №186 «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы».

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источник: пресс-служба Отделения СФР по г.Севастополю

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