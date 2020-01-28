Севастопольские ветеринары проводят вакцинацию домашней птицы против болезни Ньюкасла

Вакцинация домашней птицы против болезни Ньюкасла специалистами севастопольской государственной ветеринарной службы проводят в рамках плановых противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности. Вакцинация бесплатная! Специалисты отмечат, что в 2019 году на территории 5 регионов Российской Федерации было зарегистрировано 18 вспышек болезни Ньюкасла.
По данным Управления ветеринарии города Севастополя, за период 2019 года в Севастополе с профилактической целью против болезни Ньюкасла вакцинировано 60872 головы домашней птицы (куры, цесарки, индюки, перепела). В 2020 году планируется привить более 43 тысяч голов птицы. На сегодняшний день, благодаря ежегодно проводимым профилактическим мероприятиям территория города Севастополя уже более 6 лет остается благополучной по данному заболеванию, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
Для проведения бесплатной вакцинации домашней птицы против болезни Ньюкасла ее владельцы могут обратиться по телефону:
- +7-978-300-95-65 (отдел лечебно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий ГБУ «Севветцентр»).
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Возникновение данного заболевания наносит значительный экономический ущерб как отрасли птицеводства в целом, так и отдельным личным подсобным хозяйствам по содержанию и выращиванию птицы. Эффективных схем лечения болезни Ньюкасла не разработано, поэтому вакцинация домашней птицы является единственной мерой профилактики.