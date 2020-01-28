Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Севастопольские ветеринары проводят вакцинацию домашней птицы против болезни Ньюкасла

crimeapress_news

Севастопольские ветеринары проводят вакцинацию домашней птицы против болезни Ньюкасла

Севастопольские ветеринары проводят вакцинацию домашней птицы против болезни Ньюкасла

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:27 28.01.2020

Вакцинация домашней птицы против болезни Ньюкасла специалистами севастопольской государственной ветеринарной службы проводят в рамках плановых противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности. Вакцинация бесплатная! Специалисты отмечат, что в 2019 году на территории 5 регионов Российской Федерации было зарегистрировано 18 вспышек болезни Ньюкасла.

По данным Управления ветеринарии города Севастополя, за период 2019 года в Севастополе с профилактической целью против болезни Ньюкасла вакцинировано 60872 головы домашней птицы (куры, цесарки, индюки, перепела). В 2020 году планируется привить более 43 тысяч голов птицы. На сегодняшний день, благодаря ежегодно проводимым профилактическим мероприятиям территория города Севастополя уже более 6 лет остается благополучной по данному заболеванию, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Для проведения бесплатной вакцинации домашней птицы против болезни Ньюкасла ее владельцы могут обратиться по телефону:

  • +7-978-300-95-65 (отдел лечебно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий ГБУ «Севветцентр»).

Севастопольские ветеринары проводят вакцинацию домашней птицы против болезни Ньюкасла Севастопольские ветеринары проводят вакцинацию домашней птицы против болезни Ньюкасла Севастопольские ветеринары проводят вакцинацию домашней птицы против болезни Ньюкасла Севастопольские ветеринары проводят вакцинацию домашней птицы против болезни Ньюкасла Севастопольские ветеринары проводят вакцинацию домашней птицы против болезни Ньюкасла

СПРАВКА: Болезнь Ньюкасла (псевдочума птиц)  —  остро протекающее и быстро распространяющееся вирусное заболевание птиц, характеризующееся поражением органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы, вызывающее массовый падеж птицы. К болезни Ньюкасла восприимчивы домашние и дикие птицы отряда куриных — куры всех пород и любого возраста, индюки, цесарки, фазаны, павлины и др. и отряда голубеобразных (голуби разных видов). Дикие и синантропные птицы — вирусоносители являются основным источником и резервуаром возбудителя болезни в окружающей среде. Факторами передачи вируса являются продукция птицеводства и сырье, полученное от больной птицы (яйца, мясо, пух, перо), загрязненные выделениями предметы ухода, подстилка, вода, корма, обувь.

Возникновение данного заболевания наносит значительный экономический ущерб как отрасли птицеводства в целом, так и отдельным личным подсобным хозяйствам по содержанию и выращиванию птицы. Эффективных схем лечения болезни Ньюкасла не разработано, поэтому вакцинация домашней птицы является единственной мерой профилактики.

Севастопольские ветеринары проводят вакцинацию домашней птицы против болезни Ньюкасла

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.