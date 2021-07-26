Севастопольские власти обещают оптимизировать работу транспорта на время перекрытия рейда через бухту 

В ходе аппаратного совещания губернатор Михаил Развожаев поручил директору дептранса Павлу Иено оптимизировать работу общественного транспорта на время перекрытия рейда через Севастопольскую бухту. По словам чиновника, работа компенсационных автобусов должна быть налажена не только в случае планового перекрытия рейда, но и когда перекрытие является экстренной мерой. Так, на прошлой неделе катера и паромы не работали в связи с непогодой.

В день перекрытия рейда на площади Нахимова устроили «флешмоб». Чтобы такое было последний раз. Все понимают прекрасно, что есть объективные обстоятельства, но надо было организовать достаточное количество автотранспорта и своевременно сконцентрировать, чтобы не было таких очередей, — цитирует пресс-служба Михаила Развожаева.

Глава дептранса Павел Иено отметил, что в организации работы были ошибки, но они будут устранены:

Понадеялись, что погода позволит работать катерам, но ошиблись. На будущее сделали выводы и не допустим повторения. Уже разработали регламент и при поступлении информации об ухудшении погодных условий будем заранее накапливать порядка 10 единиц общественного транспорта на площадях с представителями департамента и Севэлектроавтотранса».

В Правительстве Севастополя отмечают: в День ВМФ на линии работало 155 троллейбусов и 145 автобусов.