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Севастопольские власти решили разорвать контракт с подрядчиком Центра передержки бездомных животных

Севастопольские власти решили разорвать контракт с подрядчиком Центра передержки бездомных животных

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:33 14.12.2020

Как сообщил директора Департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов, уже отправлено уведомление о расторжении контракта с подрядчиком Центра передержки бездомных животных.

Начали претензионную работу в связи с невыполнением условий контракта. В бюджет будет возмещено порядка 2 млн. рублей, — рассказал Евгений Горлов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил проконтролировать, куда будут направлены собаки после стерилизации и обследований.

Контракт разрывайте. Проследите, чтобы собак не просто выкидывали на улицу. Два дня на поиск решения как мы будем работать с бездомными животными. Подыщите помещение и обязательно привлекайте общественников, – поручил Развожаев.

Решение разорвать контракт стало итогом проверки в отношении организатора Центра передержки бездомных животных, который в свое время выиграл тендер на осуществление этой деятельности.

Севастопольские власти решили разорвать контракт с подрядчиком Центра передержки бездомных животных

Севастопольские власти решили разорвать контракт с подрядчиком Центра передержки бездомных животных

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