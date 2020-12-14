Севастопольские власти решили разорвать контракт с подрядчиком Центра передержки бездомных животных

Как сообщил директора Департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов, уже отправлено уведомление о расторжении контракта с подрядчиком Центра передержки бездомных животных.

Начали претензионную работу в связи с невыполнением условий контракта. В бюджет будет возмещено порядка 2 млн. рублей, — рассказал Евгений Горлов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил проконтролировать, куда будут направлены собаки после стерилизации и обследований.

Контракт разрывайте. Проследите, чтобы собак не просто выкидывали на улицу. Два дня на поиск решения как мы будем работать с бездомными животными. Подыщите помещение и обязательно привлекайте общественников, – поручил Развожаев.

Решение разорвать контракт стало итогом проверки в отношении организатора Центра передержки бездомных животных, который в свое время выиграл тендер на осуществление этой деятельности.