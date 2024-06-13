Севастопольские волонтёры раздали жителям ленты в цветах российского флага

В рамках акции «Российский триколор» активисты молодёжных организаций Севастополя раздали более 3 500 лент в цветах российского флага на Приморском бульваре и стадионе спортивно-оздоровительного комплекса «Севастополь», где наша команда сегодня одержала победу в матче с ФК «Динамо-2» из Махачкалы.

Триколор-лента – это символ объединения нашего народа и веры в великое и благополучное будущее, символ Дня России. Те, кто прикрепили её сегодня, демонстрируют своё уважение, гордость и любовь к стране, – цитирует пресс-служба начальника управления по делам молодёжи Марину Слонченко.

Цель акции – формирование у граждан патриотических ценностей и уважительного отношения к государству.

Каждый гражданин нашей страны должен с уважением подходить к истории и культуре своей Родины, а значит, и чтить её государственные символы. Когда как не в День России мы можем отдать дань уважения стране, – отмечает доброволец Кристина Меншакова.

Получить свою ленту в цветах флага России жители Севастополя смогут и 14 июня, в День города.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя