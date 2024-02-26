Севастопольские волонтёры — участники Всемирного фестиваля молодёжи

Волонтёры Всемирного фестиваля молодёжи 2024 года отправились в образовательный центр «Сириус» в Сочи. От Севастополя в фестивале примут участие 20 добровольцев.

В составе волонтёрской делегации на ВФМ 20 севастопольских добровольцев: ребята, которые имеют большой опыт в добровольческой деятельности. Наши волонтёры будут трудиться на фестивале с 26 февраля по 9 марта, где будут заниматься организацией питания, сопровождением образовательных и культурных площадок, транспортной логистикой и лингвистическими услугами. Искренне верю в то, что у наших ребят получится достойно представить Севастополь и получить новый опыт на Всемирном фестивале молодёжи, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодёжи Севастополя Марину Слонченко.

Всемирный фестиваль молодёжи – это самое масштабное молодёжное событие в мире. На площадке «Сириус» будут работать более 5 000 волонтёров по 15 функциональным направлениям.

Всемирный фестиваль молодёжи – знаковое событие для нашего государства. Мои родные хорошо запомнили масштабное проведение первых двух мероприятий, а я с большим удовольствием узнавала то, как наша страна готовилась к проведению. Узнав о возможности быть частью фестиваля, я незамедлительно оставила заявку. Быть не зрителем, а волонтёром – это сделать мероприятие на высшем уровне, показать иностранным участникам широту русской души и гостеприимство, внести вклад в развитие молодёжи и добровольчества. Сейчас, на пути к городу Сочи, я предвкушаю приятные встречи, хорошую погоду. Мне не терпится познакомиться ближе с командой своего функционала и приступить к выполнению обязанностей. Думаю, мне не захочется уезжать, но абсолютно точно увезу с собой ценный опыт, знакомства и яркие впечатления. Уверена, Всемирный фестиваль молодёжи запомнится абсолютно всем, а самые трепетные моменты пронесём через года, вдохновляя последующие поколения, – рассказала волонтёр фестиваля Ксения Штилик.

Всемирный фестиваль молодёжи объединит 20 000 российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, добровольчества и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя