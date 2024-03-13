Севастопольские волонтёры завершили смену гуманитарной миссии в Ростове-на-Дону и ЛНР

Севастопольская команда Молодёжного крыла Народного фронта завершила работу в Ростове-на-Дону и Луганской Народной Республике. Две недели 10 добровольцев трудились на гуманитарном складе «Всё для Победы!» и оказывали помощь местным жителям.

Ежедневно на ростовский гуманитарный склад Народного фронта прибывает помощь со всей страны для жителей новых регионов и бойцов СВО. Нашей задачей было принимать поступающие грузы, сортировать, формировать и направлять их в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область. За две недели мы рассортировали и помогли отправить 1800 продуктовых и гигиенических наборов, разгрузили и погрузили три КАМАЗа с продовольствием, вещами и игрушками для детей освобожденной Авдеевки. Также мы перебрали около 125 тысяч цветов, которые к 8 Марта получили женщины Донбасса и Новороссии, — рассказал координатор Молодёжного крыла Народного фронта в Севастополе Владислав Ромушин.

Несколько дней севастопольские добровольцы работали в Луганской Народной Республике. В столице региона ребята привели в порядок территорию заброшенного импровизированного амфитеатра возле школы №55 имени К.К. Рокоссовского. Это первый этап в реконструкции объекта культуры.

Как рассказывают жители Луганска, заброшенный амфитеатр раньше был местом притяжения школьников. Они устраивали концерты, пели песни, читали стихи. Теперь же здесь вместо уличной сцены – пустырь, заполоненный мусором.

Участники команды Молодёжного крыла Народного фронта расчистили территорию амфитеатра – убрали и вывезли мусор, листья и ветки, сорняки.

Также волонтеры Севастополя оказали адресную помощь 78-летней жительнице Луганска Ларисе Сухиной. Женщина живет одна, из-за возраста справляться с домашними делами ей непросто. Добровольцы привели в порядок придомовую территорию и участок – собрали и вынесли бытовой мусор, ненужную утварь, срезали сорняки и опилили деревья.

Помимо работы команда побывала на экскурсии по Луганску. Ребята посетили детский парк имени Щорса, Луганский государственный университет имени Владимира Даля, проехали центр города и перекресток Марика, на котором в 2014 году погибли восемь жителей. Также побывали в Сквере имени героев Молодой Гвардии и увидели памятник «Труженику Луганщины».

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму