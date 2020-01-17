Севастопольские врачи не советуют без подготовки окунаться в воду в праздник Крещения

В преддверии праздника Крещения, заведующий неврологическим отделением Регионального сосудистого центра Севастополя Сергей Табакман рассказал о правилах, которые необходимо соблюдать желающим принять участие в крещенских купаниях.

Неподготовленным людям, без закалки в холодную воду, а температура морской воды на сегодня порядка 7 градусов, входить не стоит. Не рекомендуется купания людям с хроническими заболеваниями, в том числе с болезнями центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, мочеполовой системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями и признаками атеросклероза. Зимние купания могут принести пользу, если к этому вопросу подойти заблаговременно, и круглогодично проводить закаливание, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Сергея Табакмана.

Отметил врач также, что для купальщиков противопоказано употребление алкоголя, как до, так и после окунания. Кроме того, не рекомендуется обильное потребление пищи, чтобы исключить спазм желудка.

В холодную воду входить нужно не быстро, в воде находиться не более полутора минут, чтобы не наступило общее переохлаждение. После купаний необходимо быстро растереться полотенцем, укрыться и выпить горячий чай, – подытожил Сергей Табакман.

Напомним, в Севастополе утвержден перечень мест, где планируется создание купелей в период празднования Крещения. Омовения можно будет совершить: