Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Севастопольских призывников не будут направлять в зону СВО и пункты дислокации в новых регионах
актуально в республике
Севастопольских призывников не будут направлять в зону СВО и пункты дислокации в новых регионах
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольских призывников не будут направлять в зону СВО и пункты дислокации в новых регионах

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:59 03.04.2024

Ежегодный весенний призыв, который проходит с 1 апреля по 15 июля, стартовал в Севастополе. Около 500 мужчин в возрасте от 18 до 30 лет отправятся на обязательную военную службу. Призывников не будут направлять для участия в выполнении задач специальной военной операции, а также в пункты дислокации подразделений Вооружённых сил РФ в новых регионах Российской Федерации: Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Все призывники будут направлены в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооружённых сил и других формирований на территории Российской Федерации. Мероприятия как прошедшего, так и предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут, — цитирует пресс-служба военного комиссара Севастополя, полковника Виталия Султанова.

Он также подчеркнул, что гражданин, подлежащий призыву на военную службу, не получивший повестку из военного комиссариата до 1 апреля 2024 года, обязан лично явиться в военный комиссариат для сверки данных воинского учёта.

Узнайте больше:  Идёт ремонт автомобильной дороги Кача – Андреевка

Срок военной службы, как и прежде, составит 12 месяцев. Большинству призывников предстоит служить на Черноморском флоте и в войсках Южного военного округа. Отправка граждан к местам прохождения военной службы начнëтся в соответствии с планом.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: армия России

Комментарии для сайта Cackle
армия России
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.