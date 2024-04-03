Севастопольских призывников не будут направлять в зону СВО и пункты дислокации в новых регионах

Ежегодный весенний призыв, который проходит с 1 апреля по 15 июля, стартовал в Севастополе. Около 500 мужчин в возрасте от 18 до 30 лет отправятся на обязательную военную службу. Призывников не будут направлять для участия в выполнении задач специальной военной операции, а также в пункты дислокации подразделений Вооружённых сил РФ в новых регионах Российской Федерации: Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Все призывники будут направлены в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооружённых сил и других формирований на территории Российской Федерации. Мероприятия как прошедшего, так и предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут, — цитирует пресс-служба военного комиссара Севастополя, полковника Виталия Султанова.

Он также подчеркнул, что гражданин, подлежащий призыву на военную службу, не получивший повестку из военного комиссариата до 1 апреля 2024 года, обязан лично явиться в военный комиссариат для сверки данных воинского учёта.

Срок военной службы, как и прежде, составит 12 месяцев. Большинству призывников предстоит служить на Черноморском флоте и в войсках Южного военного округа. Отправка граждан к местам прохождения военной службы начнëтся в соответствии с планом.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя