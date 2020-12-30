Севастопольский «антиковидный штаб» продлил зимние школьные каникулы еще на неделю

В Севастополе зимние школьные каникулы продлили на неделю. Соответствующее решение принял городской штаб по COVID-19.

Предлагается продлить школьные каникулы еще на неделю в качестве меры противодействия распространению коронавируса на территории города. Это позволит не вводить искусственных перерывов в дальнейшем, и провести вакцинацию учителей – крупные партии вакцины начнут поступать в Севастополь с 4 января, — сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

За счет продления каникул до 18 января возможно будут сокращены весенние и летние каникулы.

Кроме того, Михаил Развожаев поручил профильным ведомствам подготовить план вакцинации севастопольских педагогов.