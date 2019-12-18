Севастопольский бизнесмен пойдёт под суд за торговлю контрафактной спортивной обувью

Отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району в Севастополе окончено расследование и передано в суд уголовное дело по факту незаконного использования чужих товарных знаков, причинившее правообладателям ущерб в размере более 5 миллионов рублей. 38-летний севастопольский предприниматель приобрёл у неизвестных ему лиц около 700 пар контрафактной спортивной обуви, маркированной товарными знаками двух популярных брендов.

Поддельные кроссовки бизнесмен продавал в своём магазине под видом оригинальной продукции и получал незаконную прибыль. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли весь контрафактный товар и направили его на экспертизу. Специалисты установили, что обувь была изготовлена с нарушением требований к используемым материалам и качеству, а также содержит воспроизведение товарных знаков известных компаний. По заключению эксперта своими незаконными действиями севастопольский предприниматель нанёс двум правообладателям товарных знаков ущерб в сумме 5 миллионов 628 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 6 месяцев. Степень вины и меру наказания обвиняемому определит суд.