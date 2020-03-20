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Севастопольский общественный транспорт проходит ежедневную дезинфекцию

Севастопольский общественный транспорт проходит ежедневную дезинфекцию

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:40 20.03.2020

С введением режима повышенной готовности усилена санэпидпрофилактика троллейбусов и автобусов «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова». Теперь, для обеспечения необходимого уровня санитарного состояния, ежедневно при каждой уборке общественный транспорт проходит дезинфекцию спецсредствами.

Дезинфицирующие средства которые мы используем безопасны для вдыхания людей, но полностью обеззараживают все поверхности: поручни, кресла, стекла, двери. Одноразовые маски мы уже выдали водителям, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора по пассажирским перевозкам Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова Алексея Кобышева.

Севастопольский общественный транспорт проходит ежедневную дезинфекцию Севастопольский общественный транспорт проходит ежедневную дезинфекцию Севастопольский общественный транспорт проходит ежедневную дезинфекцию Севастопольский общественный транспорт проходит ежедневную дезинфекцию

Контроль за санитарным состоянием общественных транспортных средств, в том числе и частных перевозчиков, и такси, на дорогах Севастополя проводится специалистами сектора контроля за осуществлением пассажирских перевозок Департамента транспорта с февраля.

В случае каких-либо чрезвычайных ситуаций, или повышения эпидемического порога, перевозчики должны осуществлять дополнительно дезинфекцию транспортных средств и если есть какие-то нарушения – мы фиксируем, перевозчику направляется предписание, составляются акты, в том числе касаемо санитарного состояния транспортного средства, предприятию-перевозчику грозят штрафы, в соответствии с государственным контрактом. Примерная сумма может составлять от 300 тыс. рублей, – сообщил главный специалист-эксперт сектора контроля Департамента транспорта Владислав Минин.

Ежедневно на городские маршруты в Севастополе выходит 885 единицы общественного транспорта.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольский общественный транспорт проходит ежедневную дезинфекцию

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