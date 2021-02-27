Севастопольский пансионат «Изумруд» примет на реабилитацию людей, перенесших COVID в тяжелой форме

Фонд ОМС выделил средства на реабилитацию людей, перенесших COVID-19 в тяжелой форме.
Пациенты, перенесшие COVID-19 в тяжелой форме, находятся под наблюдением участковых врачей. По показанию участковых врачей будет выдаваться направление на реабилитацию в «Изумруд», – цитирует пресс-служба директора Департамента здравоохранения Виталия Денисова.
В программе реабилитации – лечебная физкультура, физиотерапия, дыхательная гимнастика. В среднем курс реабилитации рассчитан на 16 дней.
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