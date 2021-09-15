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Севастопольский победитель Паралимпиады Андрей Граничка: «Это большой труд, к которому я долго шел»

Севастопольский победитель Паралимпиады Андрей Граничка: «Это большой труд, к которому я долго шел»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:14 15.09.2021

Сегодня в международном аэропорту «Симферополь» встречали севастопольского спортсмена, чемпиона и серебряного призера XVI Паралимпийских летних игр в Токио Андрея Граничку и его тренера Ирину Мащенко.

Это большой труд, к которому я долго шел. В дальнейшем будем работать и улучшать свой результат. Удивил масштаб соревнований, очень помогала поддержка зрителей. Было много комментариев, видеороликов со словами поддержки и благодарности, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Андрея Граничку. 

В ходе Паралимпиады в Токио 26 августа Андрей Граничка взял «серебро» в комплексном плавании на 200 метров, а 28 августа спортсмен завоевал золотую медаль XVI Паралимпийских летних игр в плавании брассом на дистанции 100 метров и установил новый мировой рекорд — 1:25.13. Тренер чемпиона Ирина Мащенко отметила, что к рекорду Андрей шел долгое время.

Мы с ним очень много работали, и я верила, что Андрей установит рекорд мира. Он сделал все правильно, как мы и запланировали. Конечно, в Севастополе нужна спортивная база для тренировок спортсменов и будущих чемпионов. Сейчас нам обещают спортивный комплекс имени 200-летия – это уже огромный плюс, — подчеркивает Ирина Мащенко.

Севастопольский победитель Паралимпиады Андрей Граничка: «Это большой труд, к которому я долго шел» Севастопольский победитель Паралимпиады Андрей Граничка: «Это большой труд, к которому я долго шел» Севастопольский победитель Паралимпиады Андрей Граничка: «Это большой труд, к которому я долго шел»

Напомним, Андрей Граничка занимается плаванием с 12 лет в Центре адаптивного спорта «Инваспорт» под руководством заслуженного тренера России, заслуженного работника физической культуры, спорта и туризма города Севастополя Ирины Мащенко.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольский победитель Паралимпиады Андрей Граничка: «Это большой труд, к которому я долго шел»

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