Севастопольский проект «Компенсация расходов на жильё для медиков» оценили на общероссийском уровне

Напомним, в 2019 году Правительство Севастополя приняло постановление, согласно которому врачам первичного звена компенсируют по 20 тысяч рублей в месяц на наем жилья — здесь.

Мы рассчитываем, что эта дополнительная мера поддержки поможет решить вопрос обеспечения докторами наших поликлиник. Компенсацию могут получить все медработники – как приехавшие в Севастополь из других регионов, так и местные жители. Главное условие – отсутствие своей жилплощади на территории города. В этом году на реализацию программы было выделено около трёх миллионов рублей, этого достаточно для обеспечения 68 медработников. Списки были составлены в соответствии с заявками учреждений. В следующем году перечень будет расширен, — цитирует пресс-служба директора Департамента здравоохранения Сергея Шеховцова.

Сотрудники Экспертного института социальных исследований за 2019 год проанализировали более 700 региональных проектов и выбрали победителей по десяти номинациям. В каждой были представлены три региональные практики. Севастопольский проект «Компенсация расходов на жильё для медиков» стал финалистом первой премии «Лучшие региональные практики».

В Правительстве Севастополя отмечают, что в городе действует комплекс мер, направленных на ликвидацию кадрового дефицита. Так:

врачам, прибывшим из других субъектов для работы в Севастополе по особо востребованным специальностям, единовременно выплачивается по миллиону рублей, фельдшерам – по 500 тысяч.

врачам, впервые приступившим к работе по специальности в государственных больницах и поликлиниках, выплачивается 5 тысяч рублей, среднему медперсоналу – 3 тысячи.

участковые терапевты, участковые педиатры, врачи общей практики, врачи выездных бригад скорой медицинской помощи получают региональные доплаты в размере 5 тысяч рублей, фельдшеры скорой медицинской помощи – 3 тысяч, медицинские сестры бригад скорой помощи и участковые медсестры получают доплаты в размере 2,5 тысячи рублей.

проводится работа по заключению договоров о целевом обучении – с выпускниками школ и медицинских ВУЗов на обучение в «Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова», «Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика Павлова», «Кубанском государственном медицинском университете», Крымской медицинской академии имени Георгиевского.

существенно исправить ситуацию с медицинскими кадрами позволит строительство служебного жилья.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя