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Севастопольский проект «Компенсация расходов на жильё для медиков» оценили на общероссийском уровне

Севастопольский проект «Компенсация расходов на жильё для медиков» оценили на общероссийском уровне

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:33 25.12.2019

Напомним, в 2019 году Правительство Севастополя приняло постановление, согласно которому врачам первичного звена компенсируют по 20 тысяч рублей в месяц на наем жилья — здесь.

Мы рассчитываем, что эта дополнительная мера поддержки поможет решить вопрос обеспечения докторами наших поликлиник. Компенсацию могут получить все медработники – как приехавшие в Севастополь из других регионов, так и местные жители. Главное условие – отсутствие своей жилплощади на территории города. В этом году на реализацию программы было выделено около трёх миллионов рублей, этого достаточно для обеспечения 68 медработников. Списки были составлены в соответствии с заявками учреждений. В следующем году перечень будет расширен, — цитирует пресс-служба директора Департамента здравоохранения Сергея Шеховцова.

Сотрудники Экспертного института социальных исследований за 2019 год проанализировали более 700 региональных проектов и выбрали победителей по десяти номинациям. В каждой были представлены три региональные практики. Севастопольский проект «Компенсация расходов на жильё для медиков» стал финалистом первой премии «Лучшие региональные практики».

Севастопольский проект «Компенсация расходов на жильё для медиков» оценили на общероссийском уровне

В Правительстве Севастополя отмечают, что в городе действует комплекс мер, направленных на ликвидацию кадрового дефицита. Так:

  • врачам, прибывшим из других субъектов для работы в Севастополе по особо востребованным специальностям, единовременно выплачивается по миллиону рублей, фельдшерам – по 500 тысяч.
  • врачам, впервые приступившим к работе по специальности в государственных больницах и поликлиниках, выплачивается 5 тысяч рублей, среднему медперсоналу – 3 тысячи.
  • участковые терапевты, участковые педиатры, врачи общей практики, врачи выездных бригад скорой медицинской помощи получают региональные доплаты в размере 5 тысяч рублей, фельдшеры скорой медицинской помощи – 3 тысяч, медицинские сестры бригад скорой помощи и участковые медсестры получают доплаты в размере 2,5 тысячи рублей.
  • проводится работа по заключению договоров о целевом обучении – с выпускниками школ и медицинских ВУЗов на обучение в «Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова», «Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика Павлова», «Кубанском государственном медицинском университете», Крымской медицинской академии имени Георгиевского.
  • существенно исправить ситуацию с медицинскими кадрами позволит строительство служебного жилья.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольский проект «Компенсация расходов на жильё для медиков» оценили на общероссийском уровне

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