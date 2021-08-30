Севастопольский спортсмен завоевал две золотых медали на Кубке Европы по спортивной радиопеленгации

Воспитанник Севастопольской станции юных техников Алексей Мищенко завоевал две золотых медали на Кубке Европы по спортивной радиопеленгации в Болгарии 27 августа.

Алексей выступает в составе сборной России. 27 августа условия для соревнований в г. Банско (Болгария) были непростыми. На месте проведения дисциплин прошёл дождь. Несмотря ни на что, Лёша пришёл первым в двух дисциплинах: спринт и радиоориентирование. Юный спортсмен бегает в группе 19-летних, хотя ему только 25 августа исполнилось 17 лет. Отличный результат на Кубке Европы по спортивной радиопеленгации — заслуга Алексея и его тренеров Светланы и Анны Евстигнеевых (педагогов Севастопольской станции юных техников), — отмечают в пресс-службе детского технопарка «Кванториум» (Севастополь).