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Севастопольский спортсмен завоевал две золотых медали на Кубке Европы по спортивной радиопеленгации

Севастопольский спортсмен завоевал две золотых медали на Кубке Европы по спортивной радиопеленгации

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 20:35 30.08.2021

Воспитанник Севастопольской станции юных техников Алексей Мищенко завоевал две золотых медали на Кубке Европы по спортивной радиопеленгации в Болгарии 27 августа.

Алексей выступает в составе сборной России. 27 августа условия для соревнований в г. Банско (Болгария) были непростыми. На месте проведения дисциплин прошёл дождь. Несмотря ни на что, Лёша пришёл первым в двух дисциплинах: спринт и радиоориентирование. Юный спортсмен бегает в группе 19-летних, хотя ему только 25 августа исполнилось 17 лет. Отличный результат на Кубке Европы по спортивной радиопеленгации — заслуга Алексея и его тренеров Светланы и Анны Евстигнеевых (педагогов Севастопольской станции юных техников), — отмечают в пресс-службе детского технопарка «Кванториум» (Севастополь).

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28 августа стартовали Чемпионат и Первенство Европы, которые завершатся 2 сентября. Алексей Мищенко в Кубке Европы бегал четыре дисциплины: 3,5 МГц, 144 МГц, спринт, радиоориентирование. А вот в Чемпионате будет бегать только 3,5 МГц и радиоориентирование.

фото: пресс-служба детского технопарка «Кванториум» (Севастополь)

Севастопольский спортсмен завоевал две золотых медали на Кубке Европы по спортивной радиопеленгации

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