Севастопольский театр им. Луначарского устроит бесплатные показы для медиков

Севастопольский театр имени Луначарского планирует в первые дни работы, после снятия режима «повышенной готовности», дать для медицинских работников города лучшие спектакли своего репертуара.

Артисты театра говорят, что будут счастливы сыграть для медиков «Пиковую даму», «Мастера и Маргариту», «Анну Каренину».

Мы сыграем всё, что выберете вы. Уверены, что нас поддержат наши коллеги не только в Севастополе. Мы будем ждать вас и членов ваших семей, которые ежедневно провожают своих «докторов Чеховых» на самое гуманное сражение — за человеческую жизнь. Мы благодарим вас за то, что сегодня каждому вы возвращаете веру в человечность и милосердие. Мы верим в вас. Мы будем дома сегодня — чтобы встретиться с вами в зрительном зале театра, – сообщили в театре им. Луначарского.