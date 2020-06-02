Севастопольский технопарк «Кванториум»: 38 команд представили свои решения на чемпионате «CYBERPRO»

Севастопольский детский технопарк «Кванториум» подвел итоги Открытого межрегионального чемпионата инновационных технологий «CYBERPRO». В нем участвовали команды из 24 городов России: Севастополя, Костромы, Краснодара, Ижевска, Чебоксар, Ставрополя, Твери, Махачкалы, Курска, Михайловска, Кемерово, Элисты, Алушты, Кировска, Сарова, Феодосии, Евпатории, Набережных Челнов, Волгограда, Великого Новгорода, Новочебоксарска, Пскова, Оренбурга.
Участники самостоятельно выбирали треки при регистрации, но задания по ним были опубликованы только утром в день проведения чемпионата. Выбрав проблемное поле, команды разошлись по комнатам в программе «Discord» и там уже распределяли роли, задавали вопросы экспертам и придумывали свои решения на выбранную тему, — отмечают в пресс-службе «Кванториума».
Предложенные темы по трекам:
- Направление «Планета»: космический мусор; глобальная пандемия; истощение ресурсов.
- Направление «Страна»: международный терроризм; падение научно-технического потенциала; зависимость от импорта.
- Направление «Город»: безопасность дорожного движения; экономика и туризм; доступность городских ресурсов.
- Направление «Дом»: взаимодействие с соседями; безопасный дом; защита личного пространства.
- Направление «Я – личность»: сфера услуг; защита личных данных и финансов; образование, профориентация, кадры.
Защита команд проходила в онлайне по двум уровням: базовый и продвинутый. Тайминг выступлений составлял 3 минут и далее следовали вопросы от жюри, куда вошли руководители и педагоги детских технопарков «Кванториум» из Севастополя, Омска и Краснодара, а также представители бизнеса.
По итогам соревнований были определены абсолютные чемпионы и победители по трекам.
Чемпионами стали:
- Команда «ITKAN» из Ставрополя (направление «Я–личность», базовый уровень)
- Команда «Сибиряки» из Кемерово (направление «Я-личность», базовый уровень)
- Команда «IT-team» из Волгограда (направление «Дом», продвинутый уровень)
Победители по трекам (базовый уровень):
Направление «Планета»
- Команда «Вперёд в будущее» (Элиста).
- Команда «Север» (Кострома).
- Команда «RoLiz» (Севастополь).
Направление «Страна»
- Команда «-25» (Махачкала).
- Команда «Sample text» (Севастополь).
- Команда «AR team» (Оренбург).
Направление «Город»
- Команда «IT-GUYS» (Севастополь).
- Команда «Vegetables» (Севастополь).
- Команда «Кванториум Ставрополь» (Михайловск).
Направление «Дом»
- Команда «Black Magic» (Элиста).
- Команда «КГБ» (Севастополь).
Направление «Я – личность»
- Команды «Сибиряки» (Кемерово) и «ITKAN» (Ставрополь).
- Команда «SHUE!» (Тверь).
- Команда «IT-game» (Севастополь).
Победители по трекам (продвинутый уровень):
Направление «Планета»
- Команда «ОТ ВИНТА 93 RUS» (Краснодар).
- Команда «Hyper Zero» (Севастополь).
- Команда «Studio.team» (Чебоксары).
Направление «Страна»
- Команда «OTES» (Псков).
- Команда «Cyber dream team» (Элиста).
- Команда «Сатра» (Краснодар).
Направление «Город»
- Команда «Futtech» (Кострома).
- Команда «Айтиквантик» (Чебоксары).
Направление «Дом»
- Команда «IT-team» (Волгоград).
- Команда «SarovRobo» (Саров).
- Команда «TimeHackers» (Тверь).
Направление «Я – личность»
- Команда «Кибер Панки» (Севастополь).
- Команда «Линуксоиды» (Евпатория).
Победители получили электронные дипломы, а чемпионы — дипломы и подарки от партнеров чемпионата.
фото: пресс-служба Севастопольский детский технопарк «Кванториум»
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..