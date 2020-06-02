Севастопольский технопарк «Кванториум»: 38 команд представили свои решения на чемпионате «CYBERPRO»

Севастопольский детский технопарк «Кванториум» подвел итоги Открытого межрегионального чемпионата инновационных технологий «CYBERPRO». В нем участвовали команды из 24 городов России: Севастополя, Костромы, Краснодара, Ижевска, Чебоксар, Ставрополя, Твери, Махачкалы, Курска, Михайловска, Кемерово, Элисты, Алушты, Кировска, Сарова, Феодосии, Евпатории, Набережных Челнов, Волгограда, Великого Новгорода, Новочебоксарска, Пскова, Оренбурга.

Участники самостоятельно выбирали треки при регистрации, но задания по ним были опубликованы только утром в день проведения чемпионата. Выбрав проблемное поле, команды разошлись по комнатам в программе «Discord» и там уже распределяли роли, задавали вопросы экспертам и придумывали свои решения на выбранную тему, — отмечают в пресс-службе «Кванториума».

Предложенные темы по трекам:

Направление «Планета»: космический мусор; глобальная пандемия; истощение ресурсов. Направление «Страна»: международный терроризм; падение научно-технического потенциала; зависимость от импорта. Направление «Город»: безопасность дорожного движения; экономика и туризм; доступность городских ресурсов. Направление «Дом»: взаимодействие с соседями; безопасный дом; защита личного пространства. Направление «Я – личность»: сфера услуг; защита личных данных и финансов; образование, профориентация, кадры.

Защита команд проходила в онлайне по двум уровням: базовый и продвинутый. Тайминг выступлений составлял 3 минут и далее следовали вопросы от жюри, куда вошли руководители и педагоги детских технопарков «Кванториум» из Севастополя, Омска и Краснодара, а также представители бизнеса.

По итогам соревнований были определены абсолютные чемпионы и победители по трекам.

Чемпионами стали:

Команда «ITKAN» из Ставрополя (направление «Я–личность», базовый уровень)

Команда «Сибиряки» из Кемерово (направление «Я-личность», базовый уровень)

Команда «IT-team» из Волгограда (направление «Дом», продвинутый уровень)

Победители по трекам (базовый уровень):

Направление «Планета»

Команда «Вперёд в будущее» (Элиста). Команда «Север» (Кострома). Команда «RoLiz» (Севастополь).

Направление «Страна»

Команда «-25» (Махачкала). Команда «Sample text» (Севастополь). Команда «AR team» (Оренбург).

Направление «Город»

Команда «IT-GUYS» (Севастополь). Команда «Vegetables» (Севастополь). Команда «Кванториум Ставрополь» (Михайловск).

Направление «Дом»

Команда «Black Magic» (Элиста). Команда «КГБ» (Севастополь).

Направление «Я – личность»

Команды «Сибиряки» (Кемерово) и «ITKAN» (Ставрополь). Команда «SHUE!» (Тверь). Команда «IT-game» (Севастополь).

Победители по трекам (продвинутый уровень):

Направление «Планета»

Команда «ОТ ВИНТА 93 RUS» (Краснодар). Команда «Hyper Zero» (Севастополь). Команда «Studio.team» (Чебоксары).

Направление «Страна»

Команда «OTES» (Псков). Команда «Cyber dream team» (Элиста). Команда «Сатра» (Краснодар).

Направление «Город»

Команда «Futtech» (Кострома). Команда «Айтиквантик» (Чебоксары).

Направление «Дом»

Команда «IT-team» (Волгоград). Команда «SarovRobo» (Саров). Команда «TimeHackers» (Тверь).

Направление «Я – личность»

Команда «Кибер Панки» (Севастополь). Команда «Линуксоиды» (Евпатория).

Победители получили электронные дипломы, а чемпионы — дипломы и подарки от партнеров чемпионата.

фото: пресс-служба Севастопольский детский технопарк «Кванториум»