Севастопольским налогоплательщикам рассказали, как управлять бизнесом, не выходя из офиса

В УФНС России по г. Севастополю состоялся очередной вебинар, на котором рассматривались актуальные вопросы налогообложения, а также аспекты расширения электронного взаимодействия с налогоплательщиками. Слушатели вебинара могли воочию убедиться, что сервисы позволяют получать информацию и осуществлять уплату налогов максимально просто и удобно.

Заместитель начальника отдела оказания государственных услуг Юлия Капустина напомнила, что «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» (ЛК ИП) позволяет произвести большинство стандартных коммуникаций с налоговой службой онлайн в любое удобное время. Полный функционал сервиса доступен предпринимателю, который прошел авторизацию с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

Через ЛК ИП можно направить 20 форм отчётности, среди которых налоговые декларации по УСН, ЕСХН, 3-НДФЛ, а также единая (упрощённая) налоговая декларация, 6-НДФЛ, отчётность по страховым взносам и персонифицированные сведения о физических лицах.

Для отправки отчётности ее следует сформировать при помощи программы «Налогоплательщик ЮЛ» , которую можно скачать на сайте ФНС России в разделе «Программные средства» . При формировании документа необходимо выбрать формат XML, затем перейти в ЛК ИП и в разделе «Налоговая и бухгалтерская отчётность» нажать кнопку «Отправить документ». После этого необходимо загрузить сформированный файл, подписать документ УКЭП и нажать «Отправить». Сформированная отчётность будет направлена в налоговый орган по месту учёта. В разделе «События» можно отслеживать статус камеральной налоговой проверки по направленному документу.

В мероприятии принял участие руководитель сервисного центра СКБ «Контур», член Общественного совета при УФНС России по г. Севастополю Дмитрий Гаркуша, который рассказал о преимуществах перехода на систему электронного документооборота (ЭДО). Спикер отметил, что при подготовке к мероприятию, он с помощью искусственного интеллекта определил основные преимущества ЭДО, к которым относятся:

мгновенный доступ к документам;

быстрое согласование документов;

умный поиск документов по заданным реквизитам;

надежное хранение;

прозрачная работа с контрагентами;

сокращение издержек на транспорт и бумагу;

безопасное архивирование.

Дмитрий Гаркуша разобрал на практическом примере, какие несложные действия необходимо совершить бизнесмену при переходе на ЭДО, и отметил, что компании, которые работают в новых условиях, отмечают практическую пользу применения новых технологий. Он подчеркнул, что электронный документооборот в разы повышает возможности в обосновании правомерности вычетов по НДС, так как позволяет избегать ошибок и расхождений в книгах продаж и покупок продавца и покупателя. Кроме того, при применении такого способа учета затруднительно внести изменения в документацию без уведомления второй стороны. Таким образом, компании защищены от неожиданностей при проверках.

Спикер отметил, что изменения бизнес-процессов ведут к тому, что все больше бумажных документов будет переведено в электронный формат на законодательном уровне. Уже сегодня невозможно осуществлять торговлю маркированной продукцией и алкоголем без ЭДО.

В ходе вебинара также рассматривались вопросы исчисления имущественных налогов в 2025 году, аспекты декларирования доходов граждан и получения налоговых вычетов, изменения в сфере налогового учета физических лиц и организаций.

Ознакомиться с записью мероприятия можно на официальной странице УФНС России по г. Севастополю социальной сети ВКонтакте.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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