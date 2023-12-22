Севастопольским налогоплательщикам рассказали об основных нюансах оплаты налогов и новом сервисе «геочеки»

Специалисты УФНС России по г. Севастополю на очередном вебинаре напомнили налогоплательщикам об особенностях перечисления налогов и сборов в 2024 году, предостерегли от негативных последствий наличия налогового долга, а также рассказали о правилах применения контрольно-кассовой техники и возможностях цифрового сервиса «геочеки».

Начальник отдела урегулирования состояния расчетов с бюджетом Андрей Красноперов уточнил, что с 1 января завершается переходный период, который позволял осуществлять перевод денежных средств платежными поручениями со статусом «02» на конкретный КБК налога. Он подчеркнул, что платежи, оплаченные в следующем году будут учитываться, как и прежде в составе единого налогового платежа, с обязательным предоставлением уведомления по форме, утверждённой приказом ФНС России от 02.11.2022 № ЕД -7-8-/1047@ . Спикер акцентировал внимание слушателей на алгоритме распределения единого налогового платежа и порядке оформления платежных поручений с 1 января 2024 года.

Начальник отдела проектного управления долгом и урегулирования задолженности физических лиц Андрей Яковлев предостерег от негативных последствий неуплаты налогов, а также напомнил о способах их оплаты и урегулирования задолженности.

Спикер уточнил, что уплату налога можно осуществить через интернет-сервисы ФНС России «Личный кабинет для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин» , мобильное приложение «Налоги ФЛ», личный кабинет на Портале государственных услуг, а также в любом банковском учреждении города Севастополя.

Андрей Яковлев напомнил, что для предупреждения неприятных ситуаций, связанных с наличием налогового долга, можно воспользоваться специальным сервисом ФНС России «Информирование о задолженности» . Обязательным условием подключения данной услуги является заполненный бланк согласия на информирование. Подписка на услугу позволяет предупредить риски применения мер взыскания задолженности, обеспечительных мер к должнику и иных ограничений.

Главный государственный налоговый инспектор отдела процессного взыскания задолженности Елена Орлова остановилась на вопросах, которые поступают от налогоплательщиков в части взыскания задолженности в условиях применения Единого налогового счета. Она напомнила, что в текущем году процедура взыскания долга начинается при отрицательном сальдо ЕНС. Требование об уплате задолженности формируется на сумму отрицательного сальдо ЕНС и действует до момента пока сальдо ЕНС не примет положительное либо нулевое значение.

Заместитель начальника отдела оперативного контроля Наталья Зацаренская напомнила слушателям вебинара о порядке применения контрольно-кассовой техники и об ответственности за неприменение техники, а также уточнила аспекты исправления ошибочно пробитых чеков путем формирования чека коррекции.

Наталья Зацаренская рассказала, что Федеральной налоговой службой реализована Платформа поставки данных ФНС России . Целевые потребители платформы – органы исполнительной власти федерального и регионального уровня.

Наряду с закрытой частью для органов исполнительной власти Платформа поставки данных содержит открытую информацию в виде инструментов динамической инфографики, воспользоваться которой может абсолютно любой пользователь. Она уточнила, что ресурс содержит в себе раздел «Геочеки» в виде интерактивной карты, в котором отражена статистика по онлайн кассам в разрезе субъекта РФ, города, района и даже улицы. Эта карта поможет бизнесу проанализировать конкурентную среду и оценить свои шансы при открытии и развитии бизнеса.

Специалисты Управления уточнили, что с видеозаписью вебинара можно ознакомиться в официальной группе «ВКонтакте» УФНС России по г. Севастополю .

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе