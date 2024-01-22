Севастопольским предпринимателям на вебинаре рассказали о механизмах расчетов с бюджетом в 2024 году

Специалисты УФНС России по г. Севастополю на вебинаре рассказали севастопольским налогоплательщикам об изменениях по налогам в условиях применения ЕНС и уточнили какими электронными сервисами можно воспользоваться для предоставления декларации о доходах и продления усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

Начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества Анна Минкина рассказала слушателям о том, что с 1 января вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми изменились сроки предоставления отчетности. Представить декларацию по налогу на имущество организаций за 2023 год необходимо не позднее 26 февраля 2024 года (с учетом выходного дня).

Спикер уточнила, что декларация представляется только в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется исходя из среднегодовой стоимости. Она подчеркнула, что в отношении указанных в декларации объектов недвижимого имущества, уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей за 4 квартал 2023 года представлять в налоговые органы не требуется.

В отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется исходя из кадастровой стоимости, налогоплательщики обязаны предоставить в налоговый орган по месту учета уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей за 4 квартал 2023 года в срок не позднее 26 февраля.

При этом срок уплаты налога на имущество организаций, рассчитанный как по декларации, так и по налоговому уведомлению совпадает, и приходится на 28 февраля.

Анна Минкина подчеркнула, что с нового года прекращён прием уведомлений на основании распоряжений на перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, направленных плательщиками в банк со статусом «02».

Начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 1 Виктория Зорина напомнила, что с нового года изменились сроки предоставления уведомлений об исчисленных суммах и перечисления налога на доходы физических лиц.

Теперь налог на доходы исчисляется за периоды: с 1 по 22 число месяца и с 23 по последнее число месяца. Уплачивать НДФЛ в 2024 году необходимо в следующие платежные даты: 28 число — для налога, который удержали с 1 по 22 число текущего месяца; 5 число — для налога, который удержали с 23 по последнее число предыдущего месяца.

Чтобы уплаченный налог был корректно зачислен с ЕНС, работодателям необходимо дважды в месяц подать уведомление: до 25 числа — по НДФЛ, который удержали с 1 по 22 число текущего месяца; и до 3 числа — по НДФЛ, который удержали с 23 по последнее число предыдущего месяца.

Виктория Зорина также уточнила, что расчет по форме 6-НДФЛ за 2023 год предоставляется не позднее 26 февраля 2024 года (с учетом выходного дня) и сдавать этот отчет необходимо по форме в редакции приказа ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/881@ . Спикер сообщила, что за 1 квартал 6-НДФЛ необходимо предоставить отчет уже по новой форме, утвержденной приказом ФНС России от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@.

Виктория Зорина также остановилась на аспектах заполнения расчета по страховым взносам. Она сообщила, что Приказом ФНС России от 29.09.2023 № ЕА-7-11/696@ внесены изменения в форму отчета, порядок ее заполнения и формат предоставления в электронном виде. Отчет необходимо предоставить не позднее 25 января.

Начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 2 Наталья Балуева напомнила, что с 1 января стартовала декларационная кампания для граждан по доходам, полученным в 2023 году, которая продлится до 2 мая включительно.

Спикер уточнила, что заполнить декларацию 3-НДФЛ проще всего онлайн в личном кабинете налогоплательщика. А также акцентировала внимание в каких же случаях гражданину необходимо в обязательном порядке предоставить декларацию , а также уточнила в каких случаях предоставлять декларацию не требуется.

Начальник отдела информационной безопасности Максим Цыганков призвал организации и индивидуальных предпринимателей воспользоваться возможностями сервиса линейки личных кабинетов и перевыпустить квалифицированную электронную подпись без личного посещения налоговой службы.

Спикер уточнил, что при соблюдении определенных условий процедура перевыпуска УКЭП очень простая и занимает всего несколько минут. Для этого необходимо войти в личный кабинет ЮЛ или ИП по сертификату, ранее полученному в налоговом органе, и через вкладку «перевыпустить сертификат электронной подписи» начать процедуру, подписав заявление на выпуск нового сертификата действующей УКЭП.

Максим Цыганков проинформировал севастопольских налогоплательщиков, что Управлением создан телеграмм канал УЦ9200, подписавшись на который можно узнать все аспекты получения и продления электронной подписи.

Специалисты Управления уточнили, что ознакомиться с выступлениями специалистов и записью проведенного вебинара можно на официальной странице УФНС России по г. Севастополю «ВКонтакте».

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе