Севастопольским семьям предлагают воспользоваться услугой «Социальная няня»

Услуга «Социальная няня» реализуется в рамках национального проекта «Семья». Она позволяет родителям ненадолго освободить время для решения важных вопросов, зная, что ребенок находится под присмотром квалифицированного специалиста.

Услуга предоставляется как в Центре социальной помощи семье и детям, так и на дому. Семьи могут выбрать наиболее удобный для себя формат.

Няни в нашем Центре заранее проходят обучение и медицинское обследование. Мы понимаем, насколько важно для родителей иметь возможность восстановить силы и уделить внимание неотложным делам. Среди основных обязанностей социальной няни — присмотр за ребенком, организация досуга и развивающих игр, кормление, поддержание гигиены и другие. Для получения услуги необходимо подать заявление и предоставить установленный пакет документов, — рассказала заведующая Семейным МФЦ Ирина Кашперук.

Услуга предоставляется гражданам, постоянно проживающим или временно пребывающим на территории Севастополя.

Срок рассмотрения заявления составляет пять рабочих дней со дня его поступления.

Подать документы и получить консультацию можно в отделениях Центра социальной помощи семье и детям по адресам: