Севастопольским семьям предлагают воспользоваться услугой «Социальная няня»

Услуга «Социальная няня» реализуется в рамках национального проекта «Семья». Она позволяет родителям ненадолго освободить время для решения важных вопросов, зная, что ребенок находится под присмотром квалифицированного специалиста.
Услуга предоставляется как в Центре социальной помощи семье и детям, так и на дому. Семьи могут выбрать наиболее удобный для себя формат.
Няни в нашем Центре заранее проходят обучение и медицинское обследование. Мы понимаем, насколько важно для родителей иметь возможность восстановить силы и уделить внимание неотложным делам. Среди основных обязанностей социальной няни — присмотр за ребенком, организация досуга и развивающих игр, кормление, поддержание гигиены и другие. Для получения услуги необходимо подать заявление и предоставить установленный пакет документов, — рассказала заведующая Семейным МФЦ Ирина Кашперук.
Услуга предоставляется гражданам, постоянно проживающим или временно пребывающим на территории Севастополя.
Срок рассмотрения заявления составляет пять рабочих дней со дня его поступления.
Подать документы и получить консультацию можно в отделениях Центра социальной помощи семье и детям по адресам:
- ул. Пушкина, 18;
- ул. Курчатова, 11;
- ул. Умрихина, 3;
- ул. Льва Толстого, 32;
- ул. Дзигунского, 19.
Режим работы: понедельник – четверг с 8:00 до 17:00, пятница — с 8:00 до 15:45.
Телефон для справок: 54-21-99.
Также обратиться можно по адресу: ул. Пожарова, 28а. Режим работы: ежедневно с 8:00 до 20:00. Телефон для справок: 55-07-23.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
С тегами: социальная сфера Крыма и Севастополя
С тегами: социальная сфера Крыма и Севастополя