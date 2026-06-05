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Севастопольским семьям предлагают воспользоваться услугой «Социальная няня»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольским семьям предлагают воспользоваться услугой «Социальная няня»

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 13:56 05.06.2026

Услуга «Социальная няня» реализуется в рамках национального проекта «Семья». Она позволяет родителям ненадолго освободить время для решения важных вопросов, зная, что ребенок находится под присмотром квалифицированного специалиста.

Услуга предоставляется как в Центре социальной помощи семье и детям, так и на дому. Семьи могут выбрать наиболее удобный для себя формат.

Няни в нашем Центре заранее проходят обучение и медицинское обследование. Мы понимаем, насколько важно для родителей иметь возможность восстановить силы и уделить внимание неотложным делам. Среди основных обязанностей социальной няни — присмотр за ребенком, организация досуга и развивающих игр, кормление, поддержание гигиены и другие. Для получения услуги необходимо подать заявление и предоставить установленный пакет документов, — рассказала заведующая Семейным МФЦ Ирина Кашперук.

Услуга предоставляется гражданам, постоянно проживающим или временно пребывающим на территории Севастополя.

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Срок рассмотрения заявления составляет пять рабочих дней со дня его поступления.

Подать документы и получить консультацию можно в отделениях Центра социальной помощи семье и детям по адресам:

  • ул. Пушкина, 18;
  • ул. Курчатова, 11;
  • ул. Умрихина, 3;
  • ул. Льва Толстого, 32;
  • ул. Дзигунского, 19.

Режим работы: понедельник – четверг с 8:00 до 17:00, пятница — с 8:00 до 15:45.

Телефон для справок: 54-21-99.

Также обратиться можно по адресу: ул. Пожарова, 28а. Режим работы: ежедневно с 8:00 до 20:00. Телефон для справок: 55-07-23.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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