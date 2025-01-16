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Севастопольским ветеранам не требуется подавать заявления для получения выплат к 80-летию Победы
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольским ветеранам не требуется подавать заявления для получения выплат к 80-летию Победы

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:18 16.01.2025

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны и другим категориям граждан к 80-летию Победы. Выплаты будут произведены в апреле-мае 2025 года, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Получателям не потребуется подавать заявления, средства будут перечислены Социальным фондом России проактивно.

Кому положены выплаты:

  • 80 000 рублей: инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», работавшим на объектах ПВО, морских и авиабазах в годы войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, а также вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
  • 55 000 рублей: труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма.
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Напомним, благодаря инициативе губернатора Севастополя Михаила Развожаева поддержанной Президентом Владимиром Путиным участникам обороны города Севастополя в 1941-1942 годах присвоен статус ветеранов Великой Отечественной войны.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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