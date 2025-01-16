Севастопольским ветеранам не требуется подавать заявления для получения выплат к 80-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны и другим категориям граждан к 80-летию Победы. Выплаты будут произведены в апреле-мае 2025 года, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.