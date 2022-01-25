реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Севастопольский амбулаторный пункт на улице Юмашева принял порядка 50 пациентов

crimeapress_news



реклама в крыму
Севастопольский амбулаторный пункт на улице Юмашева принял порядка 50 пациентов
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольский амбулаторный пункт на улице Юмашева принял порядка 50 пациентов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:02 25.01.2022

По поручению губернатора Михаила Развожаева на улице Юмашева работает амбулаторный пункт приема пациентов с повышенной температурой — здесь. Как рассказала заместитель главного врача горбольницы №1 Елена Шамрай, не во всех медучреждениях Гагаринского района есть возможность разделить потоки из-за капитального ремонта или отсутствия дополнительного входа. Амбулаторный пункт приема позволит не только ограничить контакты здоровых пациентов и больных с симптомами коронавируса, но и снизить нагрузку на поликлиники.

Сейчас здесь работают четыре кабинета приема в две смены: с 8:00 до 20:00. Врачи осматривают пациентов, забирают тест и назначают лечение. Мы используем экспресс-тесты, поэтому в течение 25 минут пациент знает результат. В случае положительного результата ему выдают лекарства и отправляют на самоизоляцию, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Елену Шамрай. 

По словам специалиста, в холлах медучреждения расположены рециркуляторы, проводится дезинфекция. В понедельник амбулаторный пункт принял 18 пациентов, во вторник – 28.

Узнайте больше:  ПФР в Севастополе: график выплаты пенсий за февраль

Напомним, амбулаторный пункт развернут на базе бывшей женской консультации, которая в начале года переехала в новое отремонтированное здание по улице Правды, 6. Изначально помещение предполагалось использовать в качестве центра диспансеризации, но так как в городе увеличилась заболеваемость коронавирусом, губернатор поручил открыть пункт приема пациентов с температурой.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.