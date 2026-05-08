Севастопольский архив принимает на хранение документы и письма периода Великой Отечественной войны

В преддверии Дня Победы капитан 1-го ранга в отставке Анатолий Иванович Петров передал на хранение в Архив Севастополя письма своего друга детства Моисея Абрамовича Каневского — участника Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. После окончания школы в 1941 году он пришел в военкомат добровольцем, был направлен на ускоренные курсы в Бакинское военно-морское медицинское училище, а в 1942 году уже в звании лейтенанта медицинской службы прибыл на Ленинградский фронт.

В преддверии Дня Победы для Архива стало доброй традицией принимать на хранение документы, связанные с событиями Великой Отечественной войны. Мы принимаем в дар от жителей Севастополя письма, воспоминания, вырезки из газет, фотографии, чтобы сохранить, отреставрировать и показать эти документы подрастающему поколению, чтобы они помнили и знали, как все происходило. Сегодня Анатолий Иванович передал нам письма, которые писал ему его друг, воевавший на фронте, — рассказала заместитель директора Архива Севастополя Татьяна Прокопенко.

Свою дружбу Моисей Абрамович и Анатолий Иванович пронесли через многие годы. Анатолий Иванович передал в Архив не только письма, но и газетную вырезку со статьей о Моисее Абрамовиче Каневском.

