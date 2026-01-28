Севастопольский бизнес привлек более 1 млрд рублей при поддержке Гарантийного фонда

В 2025 году Гарантийный фонд поддержки предпринимателей предоставил поручительства 35 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 416,9 млн рублей. Это позволило бизнесу привлечь заемное финансирование в размере более 1 млрд рублей.

В Севастополе создана система финансовой помощи малым и средним предприятиям. Микрокредиты и гарантии — это одни из самых универсальных форм поддержки. Они предлагаются на выгодных условиях, имеют понятный процесс оформления и подходят для различных категорий предпринимателей, — рассказала директор департамента экономического развития Наталия Борисова.

При возникновении дефицита залогового обеспечения для получения банковского кредита, предприниматель может привлечь поручительство Гарантийного фонда. В этом случае заключается трехсторонний договор между бизнесом, банком и Гарантийным фондом. Поручительство покрывает до 70% кредита, а его максимальный размер поручительства составляет 50 млн. рублей. Если бизнесу необходимо обеспечить поручительством разные проекты, то общий объем поручительств по всем договорам не должен превышать 100 млн.руб.

Напомним, что с начала деятельности Гарантийного фонда Севастополя и по состоянию на 31 декабря 2025 года субъектам малого и среднего предпринимательства была оказана поддержка на общую сумму 2,9 млрд рублей, что обеспечило привлечение заемных средств на развитие бизнеса в размере 7,9 млрд рублей.

Для получения более подробной информации о деятельности Гарантийного фонда Севастополя можно обратиться по следующим контактным данным:

г. Севастополь, проспект Октябрьской Революции, д. 42-Б, корп. 6

Телефон: +7 (978) 938-14-39

Электронная почта: nco_sevgf@mail.ru

источник: пресс-служба Правительства Севастополя