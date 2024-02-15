Севастопольский доброволец: патриотизм – это что-то внутри каждого русского человека

Доблесть, бесстрашие и героизм всегда отличали наших военнослужащих, которым приходилось вставать на защиту Родины в разные времена – в далёком прошлом, на фронтах Великой Отечественной, в конфликтах новой эпохи. Севастопольские добровольцы с первых дней спецоперации встали плечом к плечу с кадровыми военнослужащими, чтобы на собственном примере продемонстрировать любовь и преданность Отечеству. Один из них – военнослужащий по контракту с позывным «Купол».

Меня воспитывал дед, в годы Великой Отечественной войны служивший в разведке. Я не мог оставаться в стороне. У меня за плечами внушительный опыт боевой службы, мне доводилось выполнять подобные задачи. Да и потом, я увидел, что уходит много парней с боевым опытом намного меньше, чем у меня, пацаны уходят добровольцами и встают на защиту страны, — рассказал севастополец.

Добровольцем «Купол» отправился практически сразу – в марте 2022 года уже был на передовой. Первый контракт заключил с «Барс-10», был пулемётчиком. В мае получил ранение, в течение года проходил реабилитацию и восстанавливался. После боец вернулся на передовую.

Здесь, на передовой, понятия дружбы и патриотизма переплелись. Стали возвращаться мои друзья, мы же всегда на связи. Я чувствовал необходимость находиться рядом с бойцами на передовой, – поделился мужчина.

Военнослужащий с благодарностью обратился к волонтёрам, которые ежедневно помогают бойцам.

Я к ним отношусь как к родным, как будто мы вместе в одном окопе, когда они приезжают, привозят письма, новогодние подарки, которые детки собрали, или те же самые вязаные носочки от бабушек. Теплее становится от осознания, что ты не один здесь, тебе помогут, прикроют. Это очень поддерживает. Когда носки надеваешь, вроде бы ничего такого, но становится как-то легче. Поэтому я считаю, что мы должны держаться всей страной, не только на передовой, но и в тылах люди должны понимать, к чему мы идём, какие у нас общие цели и задачи, — отметил «Купол».

Напомним, военнослужащим предоставляется порядка 15 федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе те, которые получают участники спецоперации: служебное жильё или компенсация за аренду жилья, страхование жизни и здоровья, кредитные и налоговые каникулы, дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ и другие.

Для поступления на военную службу по контракту нужно подготовить следующие документы: автобиографию и анкету (форма размещена на сайте), паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении детей.

Пункт отбора находится по адресу ул. Коммунистическая, 3а, телефон: +7 (8692) 22-14-51.