Севастопольский Единый контакт-центр принял и обработал более 40 тысяч обращений с начала года

Группа дистанционного обслуживания клиентов Отделения Социального фонда России по Севастополю была создана в 2021 году, а в 2023 году к сервису единой информационной системы социальных ведомств присоединились региональные органы социальной защиты населения. За эти годы количество обращений граждан значительно увеличилось.

С начала 2025 года ЕКЦ принял и обработал более 40 тысяч обращений. На первой линии на запросы граждан отвечает виртуальный помощник. При необходимости получения детальной консультации он перенаправляет вызов оператору — сотруднику Социального фонда России или оператору — сотруднику Севастопольского координационно-информационного центра социальной защиты, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора Севастопольского координационно-информационного центра соцзащиты Марину Гончарову.

О наиболее распространенных вопросах, поступающих в СФР, рассказала начальник отдела дистанционного обслуживания клиентов Отделения Социального фонда России по Севастополю Наталья Васильева.

К нам обращаются севастопольцы с различными вопросами. Например, они прочитали в интернете, что вместо удостоверения пенсионера можно оформить QR-код. Мы разъясняем, что новое электронное удостоверение с QR-кодом является полноценной альтернативой привычному пластиковому документу. Оно доступно в личном кабинете на портале «Госуслуги». Для получения цифрового удостоверения пенсионерам не требуется подавать заявления. У граждан, которые уже являются пенсионерами, QR-код автоматически появился в личном кабинете на «Госуслугах». У будущих пенсионеров QR-код сформируется автоматически в течение 10 дней после назначения пенсии. В отличие от обычного удостоверения, QR-код невозможно потерять — он всегда под рукой, в телефоне, — пояснила Наталья Васильева.

Также был разъяснен вопрос о том, что с 2026 года уход за детьми до 1,5 лет будет учитываться многодетным мамам при оформлении пенсии без ограничений. Если сейчас в стаж засчитывается уход максимум за четырьмя детьми, то с 2026 года в стаж начнут включать пятого и последующих детей. Это приведет к увеличению как стажа, так и количества индивидуальных пенсионных коэффициентов

Специально для вышедших на пенсию многодетных мам, имеющих пять и более детей, Отделение СФР по Севастополю с 1 декабря открыло прием заявлений на перерасчет пенсии.

Заявление на перерасчет можно подать: