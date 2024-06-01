Севастопольский филиал фонда «Защитники Отечества» отмечает превую годовщину

1 июня исполняется год с открытия севастопольского филиала государственного фонда «Защитники Отечества». В канун этой годовщины в Доме офицеров флота состоялось торжественное собрание «Год, изменивший жизнь». В мероприятии приняли участие: губернатор Севастополя Михаил Развожаев, председатель Законодательного собрания Владимир Немцев, сенатор Совета Федерации Екатерина Алтабаева, депутат Государственной Думы Татьяна Лобач, заместитель губернатора Александр Кулагин, сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» и социальные координаторы, ветераны специальной военной операции.

Михаил Развожаев в своём выступлении подчеркнул, что городские власти работают в тесном взаимодействии с сотрудниками филиала фонда, стремясь помочь как можно большему количеству обратившихся людей.

Цель фонда — самая благородная, самая священная для нас сегодня: работа с участниками специальной военной операции и их семьями. Убеждён, что залог успеха фонда заключается в том, что в севастопольской команде фонда работает много людей, которые непосредственно столкнулись с специальной военной операцией, причем в самых её трагических и сложных проявлениях. Это люди, которые потеряли своих близких, и они сегодня полностью вовлечены в эту работу. Моя особая позиция заключается в том, что правительство Севастополя, все его сотрудники, заместители губернатора постоянно должны быть в фонде. Это место, где мы убираем бюрократию и помогаем решить все возникающие вопросы. Главный наш общий принцип — чтобы все, кто обращается в фонд, были услышаны, и чтобы с каждым вопросом сотрудники фонда и вся вертикаль власти работала, как над своим личным, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

Владимир Немцев отметил, что фонд успешно занимается решением множества задач, от оформления документов до получения различных выплат.

Сейчас филиал стал центром притяжения для всех участников СВО, для родных. За это время сотрудникам центра пришлось проделать действительно огромную работу. Я знаю, что за этот год к вам поступило свыше 8500 обращений и более тысячи человек пришло в фонд с разными вопросами. Это и получение различных выплат, льгот, субсидий, бесплатного питания для детей участников СВО, и оформление документов, позволяющих получить эти меры поддержки, помощь в поиске работы и трудоустройстве, содействие в получении средств реабилитации. Важно, что ни один вопрос не остался без рассмотрения, — отмечает спикер парламента.

Екатерина Алтабаева выразила благодарность сотрудникам филиала фонда и социальным координаторам за чуткое и внимательное отношение к подопечным.

Не раз уже говорили о том, какую большую и тяжёлую работу выполняет фонд. Знаю, что многие из вас работают буквально до самоотречения: когда помогаешь другим людям — забываешь о себе, о своих проблемах и неурядицах. И те, кто приходит в фонд, всегда знают, что могут обратиться с любыми вопросами: здесь всегда выслушают, окажут психологическую поддержку и помогут решить проблемы. Спасибо за ваш труд. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку.

Татьяна Лобач также сделала акцент на слаженной работе всех ветвей власти во взаимодействии с филиалом фонда и решении вопросов, с которыми обращаются воины и их семьи.

Фонд уделяет особое внимание участникам специальной военной операции и их семьям. В Севастополе — городе, который находится по сути на передовой — работа идет плодотворно. Мы всегда должны помнить, что победить мы можем только вместе. И ребята на фронте могут чувствовать себя спокойно, идти в бой, когда знают, что любые их проблемы будут решены. Обеспечить воинам надёжный тыл — наша совместная работа, — подчёркивает депутат Государственной Думы.

Руководитель севастопольского филиала фонда «Защитники Отечества» Елена Анисимова отметила, что социальные координаторы постоянно поддерживают своих подопечных, и поблагодарила представителей власти за содействие в решении актуальных вопросов. Воины и их семьи обращаются к нам с самыми разными вопросами: это и оформление документов, и юридические консультации, и содействие в прохождении санаторно-курортного лечения, и социализация, и памятные мероприятия. В среднем на одного социального координатора приходится около ста человек — координаторы на связи в режиме 24/7. И сегодня я хочу поблагодарить команду фонда и всех представителей власти, которые нас поддерживают, — говорит руководитель филиала фонда. Справочно: Узнайте больше: В Севастополе задержали сбытчика метадона, прибывшего в город-герой из Подмосковья 3 апреля 2023 года Президент России подписал Указ о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» — для оказания помощи семьям погибших участников специальной военной операции и ветеранам боевых действий. Севастопольский филиал фонда открылся 31 мая 2023 года на улице Карантинной, 45. Его основной целью является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов, содействие им в получении всех полагающихся мер поддержки. Каждый из заданных вопросов неизменно связан с конкретной жизненной ситуацией, в которую лично погружаются социальные координаторы, прошедшие соответствующую подготовку и персонально закрепленные за подопечными Фонда. Они оказывают помощь в подготовке документов для получения мер социальной поддержки, а также проактивно работают с участниками СВО и их семьями. Благодарственным письмом Губернатора города Севастополя награждены: — Анисимова Елена Валерьевна — руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Севастополю; — Воздвиженский Сергей Александрович — заместитель руководителя по информатизации филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Севастополю; — Гавриленко Елена Борисовна — социальный координатор филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Севастополю; — Гурова Елизавета Юрьевна — социальный координатор филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Севастополю — Загурский Владимир Леонидович — заместитель руководителя по правовым вопросам филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Севастополю; — Логвиненко Илана Геннадьевна — социальный координатор филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Севастополю; — Макарова Алевтина Валентиновна — социальный координатор филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Севастополю; — Маньков Николай Николаевич — заместитель руководителя по медицинскому сопровождению филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Севастополю; — Марухленко Анна Сергеевна — заместитель руководителя по административным вопросам филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Севастополю; — Остапив Татьяна Александровна — социальный координатор филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Севастополю; — Тупчаненко Виктория Сергеевна — заместитель руководителя по общественным проектам филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Севастополю; — Филиппова Дарья Юрьевна — социальный координатор филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Севастополю. источник: пресс-служба Правительства Севастополя