Севастопольский «Херсонес Таврический» – обладатель Гран-при Всероссийской премии «Больше, чем путешествие»

Это неожиданно, но в то же время предсказуемо. Огромная команда Херсонеса Таврического – это 350 замечательных единомышленников, моих соратников: музейщиков, учёных, пиарщиков и многих других. Все мы сделали то, что требует от нас наша страна: чтобы мы соответствовали великому статусу федерального музея. Мы сделали больше, чем просто музей. Мы сделали науку интересной. Я благодарю наше Правительство, жюри, всех вас, кто нас поддержал, и, конечно, моих коллег. Я благодарю неравнодушную молодежь, которая приезжает к нам, наших партнёров – тех, кто помогает делать Херсонес больше, чем музей. Спасибо вам огромное и спасибо за эту высокую награду! — отмечает директор музея-заповедника Елена Морозова.

На конкурсе «Херсонес Таврический» был представлен в номинации «Больше, чем точка притяжения». Защиту проекта музея-заповедника «Херсонес Таврический — город двух тысячелетий» провела специалист по работе с молодежью отдела подготовки и реализации духовно-просветительских программ, заместитель председателя Молодежного совета учреждения культуры Ксения Белокур. В рамках премии этот проект был также отмечен благодарственным письмом Президента Российской Федерации В.В. Путина.

Херсонес Таврический – это не просто музей или экскурсия. Это крупнейший историко-археологический музей-заповедник на территории Российской Федерации, расположенный в Севастополе. Экспозиции, выставки, экскурсии, культурно-просветительские и массовые мероприятия, онлайн-проекты, научные исследования и конференции – всё это направлено на приобщение каждого посетителя музея-заповедника к нашей общей истории.

Мы благодарим каждого, кто голосовал за музей-заповедник в народном голосовании! Спасибо экспертам за высокую оценку туристического потенциала учреждения культуры, его патриотической, а также образовательной и общественно-полезной работы. А также благодарим Департамент молодежной политики и его руководителя, начальника Управления по делам молодежи Севастополя Марину Слонченко, за неоценимую информационную поддержку нашего музея в данной премии!

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»