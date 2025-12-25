Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Севастопольский «Херсонес Таврический» – обладатель Гран-при Всероссийской премии «Больше, чем путешествие»
Новости Республики
Севастопольский "Херсонес Таврический" – обладатель Гран-при Всероссийской премии «Больше, чем путешествие»
фото: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"

Севастопольский «Херсонес Таврический» – обладатель Гран-при Всероссийской премии «Больше, чем путешествие»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:01 25.12.2025

В Национальном центре «Россия» состоялась торжественная церемония вручения главных наград Всероссийской премии «Больше, чем путешествие», учрежденной Росмолодёжью. В зале собрались финалисты, эксперты, партнёры и приглашённые гости, чтобы подвести итоги года и отметить проекты, которые формируют современные подходы к путешествиям по нашей стране.

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» стал обладателем Гран-при премии! Высокую награду директору музея Елене Александровне Морозовой вручил начальник управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Геннадьевич Новиков.

Это неожиданно, но в то же время предсказуемо. Огромная команда Херсонеса Таврического – это 350 замечательных единомышленников, моих соратников: музейщиков, учёных, пиарщиков и многих других. Все мы сделали то, что требует от нас наша страна: чтобы мы соответствовали великому статусу федерального музея. Мы сделали больше, чем просто музей. Мы сделали науку интересной. Я благодарю наше Правительство, жюри, всех вас, кто нас поддержал, и, конечно, моих коллег. Я благодарю неравнодушную молодежь, которая приезжает к нам, наших партнёров – тех, кто помогает делать Херсонес больше, чем музей. Спасибо вам огромное и спасибо за эту высокую награду! — отмечает директор музея-заповедника Елена Морозова.

На конкурсе «Херсонес Таврический» был представлен в номинации «Больше, чем точка притяжения». Защиту проекта музея-заповедника «Херсонес Таврический — город двух тысячелетий» провела специалист по работе с молодежью отдела подготовки и реализации духовно-просветительских программ, заместитель председателя Молодежного совета учреждения культуры Ксения Белокур. В рамках премии этот проект был также отмечен благодарственным письмом Президента Российской Федерации В.В. Путина.

Узнайте больше:  "Президент дал развернутые ответы на многие вопросы, обозначил стратегические задачи развития России", – Сергей Аксёнов

Севастопольский "Херсонес Таврический" – обладатель Гран-при Всероссийской премии «Больше, чем путешествие»

Херсонес Таврический – это не просто музей или экскурсия. Это крупнейший историко-археологический музей-заповедник на территории Российской Федерации, расположенный в Севастополе. Экспозиции, выставки, экскурсии, культурно-просветительские и массовые мероприятия, онлайн-проекты, научные исследования и конференции – всё это направлено на приобщение каждого посетителя музея-заповедника к нашей общей истории.

Мы благодарим каждого, кто голосовал за музей-заповедник в народном голосовании! Спасибо экспертам за высокую оценку туристического потенциала учреждения культуры, его патриотической, а также образовательной и общественно-полезной работы. А также благодарим Департамент молодежной политики и его руководителя, начальника Управления по делам молодежи Севастополя Марину Слонченко, за неоценимую информационную поддержку нашего музея в данной премии!

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.