Севастопольский избирком заверил первый список кандидатов

29 июня 2024 года на 7-ом заседании Севастопольская городская избирательная комиссия (СГИК) единогласно приняла решение о заверении городского списка из 24 кандидатов в депутаты Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва, выдвинутого Севастопольским городским отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. Решение принято по итогам проверки ранее представленных документов.

Также зарегистрирован уполномоченный представитель данного избирательного объединения по финансовым вопросам. Кроме того, избирательному объединению Севастопольское городское отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России выдано разрешение на открытие специального избирательного счета.

Члены СГИК утвердили Порядок проведения жеребьевки для определения результатов выборов депутата Законодательного Собрания города Севастополя по одномандатному избирательному округу при равном числе полученных кандидатами голосов избирателей.

На заседании были приняты изменения в постановление СГИК от 30 мая 2019 года No3/25-2 «О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших городские списки кандидатов при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания города Севастополя» и рассмотрены иные вопросы повестки.

источник: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии

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