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Севастопольский кадровый центр «Работа России» трудоустроил более 600 женщин в 2024 году
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольский кадровый центр «Работа России» трудоустроил более 600 женщин в 2024 году

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:16 11.02.2025

В 2024 году кадровый центр «Работа России» трудоустроил 668 жительниц города. Это 60% от общего числа горожан, обратившихся за содействием в поиске работы в прошлом году.

Женщины нашли работу в самых разных сферах – от финансов и торговли до производства и управления. Чаще всего они устраивались на должности бухгалтера, администратора, продавца-кассира, оператора котельной и специалиста государственных структур.

Самой активной группой оказались женщины в возрасте 35–49 лет – каждая вторая из них трудоустроилась. Среди наиболее востребованных работодателей у жительниц города – предприятия теплоснабжения,  промышленные компании и торговые сети.

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Некоторые выбрали самостоятельный путь – семь женщин зарегистрировались в качестве самозанятых.

Большинство из них также в возрасте 35–49 лет, когда накопленный трудовой опыт позволяют начинать собственное дело.

Напомним, что в прошлом году севастопольский центр занятости был модернизирован благодаря нацпроекту «Демография». Работа по достижению целей, поставленных нацпроектом «Демография» в сфере занятости, продолжится в рамках нового нацпроекта «Кадры».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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