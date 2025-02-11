Севастопольский кадровый центр «Работа России» трудоустроил более 600 женщин в 2024 году

В 2024 году кадровый центр «Работа России» трудоустроил 668 жительниц города. Это 60% от общего числа горожан, обратившихся за содействием в поиске работы в прошлом году.

Женщины нашли работу в самых разных сферах – от финансов и торговли до производства и управления. Чаще всего они устраивались на должности бухгалтера, администратора, продавца-кассира, оператора котельной и специалиста государственных структур.

Самой активной группой оказались женщины в возрасте 35–49 лет – каждая вторая из них трудоустроилась. Среди наиболее востребованных работодателей у жительниц города – предприятия теплоснабжения, промышленные компании и торговые сети.

Некоторые выбрали самостоятельный путь – семь женщин зарегистрировались в качестве самозанятых.

Большинство из них также в возрасте 35–49 лет, когда накопленный трудовой опыт позволяют начинать собственное дело.

Напомним, что в прошлом году севастопольский центр занятости был модернизирован благодаря нацпроекту «Демография». Работа по достижению целей, поставленных нацпроектом «Демография» в сфере занятости, продолжится в рамках нового нацпроекта «Кадры».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя