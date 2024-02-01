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Севастопольский морской аквариум-музей: коллекция пополнится новыми экземплярами
фото: Севастопольский аквариум-музей

Севастопольский морской аквариум-музей: коллекция пополнится новыми экземплярами

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:05 01.02.2024

Севастопольский морской аквариум-музей, где после затопления одного из залов во время ноябрьского шторма погибло около 700-800 животных, в текущем году восстановит и увеличит на 17% свою коллекцию. На это из собственных средств аквариум планирует выделить 10 млн рублей, сообщил ТАСС директор аквариума Юрий Кравцов.

Мы хотим увеличить коллекцию в 2024 году, у нас было три тысячи, хотим увеличить до 3,5 тысяч за счет собственных ресурсов. Мы в Москве работаем с двумя предприятиями, покупаем у них животных. У нас пострадал третий зал, а третий зал – это тропики, пресноводные пяти континентов. И вот какие виды они предложат, мы тогда у них приобретем и будем дополнять коллекцию. Около 10 млн рублей на это планируем, – сказал директора аквариума Ю.Кравцов.

Ранее сообщалось, что пострадавшему во время разрушительного ноябрьского шторма Севастопольскому морскому аквариуму-музею Евпаторийский аквариум передал 150 цихлид, а центр океанографии и морской биологии «Москвариум» — свыше 200 рыб восьми видов. В настоящее время, по словам директора, животные находятся в лаборатории, где их подращивают, на следующей неделе начнется их выпуск.

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Севастопольский аквариум-музей – один из старейших публичных аквариумов в Европе, является первым морским аквариумом Российской империи. Он был основан в 1897 году при Севастопольской биологической станции.

источник: «Севастопольская газета»

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