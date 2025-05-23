Севастопольский проект получит премию за победу в конкурсе инициатив родительских сообществ общества «Знание»

На IV заседании Всероссийского родительского комитета подвели итоги второго сезона конкурса инициатив родительских сообществ. Денежные премии на реализацию своих инициатив получат 1015 родительских комитетов из 85 субъектов Российской Федерации, в том числе школа из Севастополя.

Премию в категории до 2 миллионов рублей получила средняя школа № 58 имени Героя Советского Союза В.И. Колядина с проектом «Семейный киноклуб — Кино о важном». Это масштабная инициатива, направленная на интеграцию кинопедагогики в школьный образовательно-воспитательный процесс.

Так, в рамках реализации проекта планируется обучение родителей по программе «Кинопедагогика: воспитание в кадре. Развитие творческой личности родителя» с дальнейшим их привлечением в качестве лекторов и наставников для своих детей. В школе пройдут уникальные киноуроки, с просмотром короткометражных мультфильмов и кинокартин на темы семейных ценностей, экологии, патриотизма, финансовой грамотности. Также будут организованы мастер-классы по съемке и монтажу коротких социальных роликов.

У нас традиционно перед началом нового учебного года пройдет Общероссийское родительское собрание. На нем мы расскажем о нововведениях в учебной программе, ответим на вопросы родителей. В этом году хотим провести его совместно со Всероссийским родительским комитетом. Подходы к школьному обучению действительно меняются. Например, в новом учебном году в ряде пилотных регионов пройдет эксперимент — в школах начнут выставлять оценку поведения. Мы рассматриваем несколько вариантов того, как это будет происходить — «зачет/незачет», пятибалльная или трехбалльная система, — сказал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

В продолжение конкурса общество «Знание» приглашает педагогов пройти бесплатный курс «Учитель и родитель: эффективное взаимодействие» на платформе Знание.Академия. Учителя научатся решать конфликты с родителями, вовлекать их в жизнь школы, налаживать взаимопонимание в родительском коллективе. По окончании обучения выдается сертификат.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя