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Новости Республики
Севастопольский школьник набрал 300 баллов на ЕГЭ, дважды подав апелляцию
источник фото: Михаил Развожаев/МАХ

Севастопольский школьник Максим Сомов набрал 300 баллов на ЕГЭ, дважды подав апелляцию

Опубликовал: news-parser в Севастополь 13:18 22.07.2026

В Севастополе выпускник школы №15 имени Байбутлова Максим Сомов стал обладателем 300 баллов на ЕГЭ, такого результата в истории города-героя ещё не было. Об этом написали в КП-Крым.

По словам директора школы Светланы Кургуз, экзамены по русскому языку и физике юноша сдал сразу на 100 баллов каждый, а профильную математику изначально написал на 98, при этом в день экзамена занятие четыре раза прерывалось из-за воздушных тревог. Не удовлетворившись результатом, Максим подал апелляцию, после которой оценку повысили до 99 баллов, однако выпускник решил рискнуть и пересдать экзамен в «президентские дни», получив в итоге максимальную сотню.

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По данным издания, Максим планирует поступать в Севастопольский госуниверситет, изучать ядерную физику, хотя интерес к нему уже проявили и столичные вузы. При этом директор школы отметила, что талант юноши сочетается с гуманитарными способностями — несмотря на явный технический склад ума, он также успешно осваивал русский язык и литературу без помощи репетиторов, полагаясь на самообразование.

источник: Московский комсомолец Крым

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