Севастопольский школьник Роман Борисенко получил высший балл на ЕГЭ по физике

Выпускник лицея-предуниверсария СевГУ Роман Борисенко показал блестящий результат на экзамене по физике, получив максимальные 100 баллов. Молодой человек мечтает поступить в МФТИ, один из ведущих технических университетов страны, и продолжить обучение в Физтех-школе физики и исследований им. Ландау. Юношу поздравил с победой губернатор Михаил Развожаев.

Этот результат — яркий пример целеустремленности и плодотворной работы как самого выпускника, так и его педагогов. Пусть этот успех станет отличным стартом для будущих свершений. Поздравляю Романа и его наставников. Желаю молодому человеку успехов в поступлении в выбранный вуз, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города.

Роман поблагодарил своих учителей физики Ольгу Рогову, Марию Горнову и Михаила Дьячкова за помощь в подготовке к экзамену, а также свою семью за поддержку.

Я вижу себя ученым в одной из фундаментальных областей физики, – поделился своими планами Роман.

Напомним, в 2024 году по поручению губернатора Михаила Развожаева в Севастополе создан «клуб стобалльников», объединяющий выпускников, которые набрали высший балл на едином государственном экзамене, а также введена единоразовая выплата в размере 50 тысяч рублей за 100 баллов по ЕГЭ.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя