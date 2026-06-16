Севастопольский сотрудник МЧС России Виктора Стрелкова установил очередной рекорд России и рекорд Крыма в пауэрлифтинге

Поднял 240 килограммов! Своё же достижение в становой тяге трэп-грифа заместитель начальника МЧС России по Севастополю (по антикризисному управлению) превзошёл на минувшей неделе. Новый рекорд России среди мастеров он установил на Международном турнире по силовым видам спорта «Кубок Таврики ХIХ».

Не менее значимой для спортсмена стала ещё одна победа: в дисциплине «Становая тяга без экипировки» он завоевал первое место и рекорд Крыма с результатом 230,5 килограммов. К этой цели Виктор Стрелков упорно шёл 5 лет. По его словам, успешному выступлению способствовали поддержка близких и ободряющая атмосфера в ходе соревнований: все присутствующие в зале, даже соперники, сплотились в единую команду искренних болельщиков.

В пауэрлифтинге Виктор Стрелков уже много лет. На его счету более полусотни побед и наград. МЧС России по Севастополю поздравляет Виктора Александровича и желает ему столь же успешного и блестящего продолжения спортивного пути! — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.