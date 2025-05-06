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Севастопольский спектакль «Марусино сердце» - лауреат театрального фестиваля

Севастопольский спектакль «Марусино сердце» — лауреат театрального фестиваля

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:36 06.05.2025

Спектакль севастопольского ТЮЗа о Марии Карповне Байде «Марусино сердце» стал лауреатом фестиваля «Театр Победы» в номинации «За лучшее театральное воплощение подвига Малой Родины в общей победе».

Севастопольский спектакль «Марусино сердце» - лауреат театрального фестиваля

Театр юного зрителя получил награду на сцене Центрального академического театра Российской Армии. Ее вручили заслуженному артисту города Севастополя, режиссеру спектакля-победителя Владимиру Соловьеву. Владимир Соловьев знаком зрителям не только яркими сценическими образами, но и талантливыми постановками. Кроме «Марусиного сердца» он также ставил «Море Лазарева» и «Приключения капитана Врунгеля».

Художественно-патриотический фестиваль «ТЕАТР ПОБЕДЫ» – предлагает российской аудитории прочтение подвига героев Великой Отечественной Войны, героев тыла, искусства и невидимого фронта через призму современного театрального искусства. Спектакль  «Марусино сердце» стал одним из  10 лучших военно-патриотических спектаклей со всей России.

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Спектакль «Марусино сердце» – это память о сильной, бесстрашной женщине, которой выпала нелегкая судьба. В страшные годы войны она жила одним днем, не зная, что будет завтра. С мужеством и достоинством Мария Карповна прошла Великую Отечественную войну и стала Героем Советского Союза, а после легендарной руководительницей городского отделения ЗАГСа. Для многих севастопольцев Мария Карповна стала «крестной мамой».

Увидеть спектакль «Марусино сердце» можно 8 мая в 18:30 на Основной сцене Театра юного зрителя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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