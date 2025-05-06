Севастопольский спектакль «Марусино сердце» — лауреат театрального фестиваля

Театр юного зрителя получил награду на сцене Центрального академического театра Российской Армии. Ее вручили заслуженному артисту города Севастополя, режиссеру спектакля-победителя Владимиру Соловьеву. Владимир Соловьев знаком зрителям не только яркими сценическими образами, но и талантливыми постановками. Кроме «Марусиного сердца» он также ставил «Море Лазарева» и «Приключения капитана Врунгеля».
Художественно-патриотический фестиваль «ТЕАТР ПОБЕДЫ» – предлагает российской аудитории прочтение подвига героев Великой Отечественной Войны, героев тыла, искусства и невидимого фронта через призму современного театрального искусства. Спектакль «Марусино сердце» стал одним из 10 лучших военно-патриотических спектаклей со всей России.
Спектакль «Марусино сердце» – это память о сильной, бесстрашной женщине, которой выпала нелегкая судьба. В страшные годы войны она жила одним днем, не зная, что будет завтра. С мужеством и достоинством Мария Карповна прошла Великую Отечественную войну и стала Героем Советского Союза, а после легендарной руководительницей городского отделения ЗАГСа. Для многих севастопольцев Мария Карповна стала «крестной мамой».
Увидеть спектакль «Марусино сердце» можно 8 мая в 18:30 на Основной сцене Театра юного зрителя.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: театры Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: театры Крыма