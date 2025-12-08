Севастопольский спортивный комплекс «Ледовый» назвали именем Бориса Михайлова

Севастопольскому спортивному комплексу «Ледовый» – филиалу ЦСКА в Севастополе – официально присвоили имя выдающегося советского хоккеиста, олимпийского чемпиона Бориса Михайлова. Торжественная церемония, посвященная этому события, состоялась 6 декабря.
По словам начальника Севастопольского филиала ЦСКА Олега Чеснокова, основанием к присвоению легендарного имени стал подписанный в ноябре 2025 года приказ руководства ЦСКА. Именная табличка, фиксирующая этот факт, вручена руководителю спорткомплекса в Севастополе Сергею Трубочкину.
Этот эпизод стал частью мероприятия, на котором была озвучена недолгая пока история спорткомплекса. Построен в 2024 году, в августе того же года флотские спортсмены начали здесь тренировки, а в мае 2025-го по решению командования Черноморского флота спорткомплекс передали в эксплуатацию Севастопольскому филиалу спортклуба ЦСКА.
Сейчас здесь обучают фигурному катанию, катанию на коньках, хоккею с шайбой. А в октябре 2025 года была также создана команда по следж-хоккею (хоккей на санях для людей с ограниченными возможностями здоровья) из участников СВО, военнослужащих, получивших тяжелые травмы. Уже в ноябре 2025 года проведена первая товарищеская встреча с профессиональной командой из Санкт-Петербурга по следж-хоккею «Звезда».
Как рассказал «Севастопольской газете» старший тренер ЦСКА Евгений Герасимов, приехавший из Екатеринбурга, он был удивлен возрастающим интересом к хоккею в Крыму и в Севастополе.
Казалось бы, регион — не очень хоккейный, но я был приятно удивлен, что в Крыму и в Севастополе этот вид спорта развивается. Здесь много талантливых детей, интересующихся хоккеем», — отметил тренер. Он сообщил, что сейчас в Севастополе – три хоккейные команды, есть свои команды в Симферополе. Сейчас в севастопольском клубе ЦСКА хоккеем занимаются 50 юных спортсменов разного возраста.
Сначала мы учим детей кататься на коньках, потом вручаем клюшки, — сказал Е.Герасимов.
На вопрос о возрасте для начала занятий хоккеем, ответил, что заниматься можно с четырех лет, с учетом физической подготовки и психологического развития ребенка. Сейчас в спорткомплексе ребят тренируют несколько тренеров, они делят ребят по возрасту и по умению держаться на коньках. Результаты тренировок юные спортсмены продемонстрировали в ходе мероприятия, а для всех желающих заниматься хоккеем или фигурным катанием устроили бесплатные мастер-классы.
Справка
Б.Михайлов — советский хоккеист, нападающий, капитан знаменитой хоккейной тройки «Михайлов – Петров – Харламов»,, легенда ЦСКА, один из самых титулованных и узнаваемых спортсменов в истории мирового хоккея. Двухкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, девятикратный чемпион Европы, 11-кратный чемпион СССР в составе ЦСКА, легендарный капитан ЦСКА и сборной СССР, член Зала славы Международной федерации хоккея на льду. Бюст Б.Михайлова установлен на Аллее спортивной славы ЦСКА в Москве.
источник: «Севастопольская газета»
