Севастопольский спортивный комплекс «Ледовый» назвали именем Бориса Михайлова

Сначала мы учим детей кататься на коньках, потом вручаем клюшки, — сказал Е.Герасимов.

На вопрос о возрасте для начала занятий хоккеем, ответил, что заниматься можно с четырех лет, с учетом физической подготовки и психологического развития ребенка. Сейчас в спорткомплексе ребят тренируют несколько тренеров, они делят ребят по возрасту и по умению держаться на коньках. Результаты тренировок юные спортсмены продемонстрировали в ходе мероприятия, а для всех желающих заниматься хоккеем или фигурным катанием устроили бесплатные мастер-классы.

Справка

Б.Михайлов — советский хоккеист, нападающий, капитан знаменитой хоккейной тройки «Михайлов – Петров – Харламов»,, легенда ЦСКА, один из самых титулованных и узнаваемых спортсменов в истории мирового хоккея. Двухкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, девятикратный чемпион Европы, 11-кратный чемпион СССР в составе ЦСКА, легендарный капитан ЦСКА и сборной СССР, член Зала славы Международной федерации хоккея на льду. Бюст Б.Михайлова установлен на Аллее спортивной славы ЦСКА в Москве.

источник: «Севастопольская газета»