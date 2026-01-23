Прямо сейчас:
Севастопольский спортсмен Максим Шведюк стал победителем всероссийских соревнований по боксу
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольский спортсмен Максим Шведюк стал победителем всероссийских соревнований по боксу

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:28 23.01.2026

Всероссийский турнир по боксу среди юниоров в возрасте 19-22 лет, посвященный памяти Героя Социалистического Труда Николая Федоровича Семизорова, состоялся в Тольятти и собрал 214 боксеров из 37 субъектов Российской Федерации.

Севастопольский спортсмен уже в первый день соревнований уверенно одержал победу на ринге и заявил о себе. Максим Шведюк провел пять поединков в весовой категории 67 кг и одержал победы над Александром Мазиловым (Нижегородская область), Шарифджоном Рахматовым (Костромская область), в четвертьфинальном поединке — над Азизом Рахматуллоевым (ХМАО — Югра), в полуфинале — над Семеном Семикиным (Алтайский край). В финальном бою Максим встретился с Дмитрием Калагановым из Краснодарского края. Благодаря успеху спортсмен завоевал путевку на первенство России, которое пройдет в июне в Краснодаре, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Максим Шведюк тренируется в СШОР № 4 по боксу под руководством тренера Александра Шведюка.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

